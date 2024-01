Diretta/ Renate Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA RENATE PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In Renate Pergolettese ecco la squadra brianzola che ha iniziato alla grande il 2024 e viene da tre vittorie consecutive, l’ultima sul difficile campo della Pro Vercelli. I brianzoli sono riusciti così a risollevarsi dopo un avvio di campionato difficile, riuscendo a riagganciare il decimo posto in classifica e riproponendosi per un posto nei play off, con le Pantere che per crescere ulteriormente dovranno provare a migliorare il loro rendimento offensivo, con soli 22 gol finora messi a segno.

Quintultima in classifica la Pergolettese che ha perso però tre delle ultime quattro partite disputate in campionato, subendo una sconfitta anche nell’ultima sfida casalinga contro il Lumezzane. Negli ultimi cinque precedenti di campionato il Renate non ha mai vinto contro la Pergolettese, 0-0 nel match d’andata e ultima vittoria delle Pantere che risale al 2-0 casalingo del 7 aprile 2021. (agg. di Fabio Belli)

RENATE PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Pergolettese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Renate Pergolettese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

Il testa a testa odierno della diretta Renate Pergolettese sarà il numero tredici della storia. Il primo è datato agosto 2013 è fu un 1-1 a Crema, sfida di Coppa Lega Pro girone 2. L’incontro numero uno in ordine cronologico in campo è stato invece nello stesso anno ma a dicembre: 1-0 dei neroazzurri in quel caso. Il primo successo della Pergolettese invece è del 2019, al quarto tentativo, con un 2-1 esterno. DIRETTA/ Pro Vercelli Renate (risultato finale 0-1): inciampo casalingo! (Serie C, 13 gennaio 2024) Negli ultimi tre incontri, due sono finiti 0-0. Musica diversa nella gara di intermezzo tra i due segni X ovvero quella di ritorno della scorsa stagione con un netto 3-0 dei gialloblu: Iori nel primo tempo, Varas su rigore nel secondo e Tonoli all’ottantunesimo. In tutto ciò. il Renate non batte la Pergolettese dal 2021, in occasione del 2-0 inflitto alla 32esima di Serie Girone A 2020/2021.(aggiornamento di Christian Attanasio)

NEROAZZURRI IN FORMA

La diretta Renate Pergolettese, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I neroazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive e sono senza dubbio in un momento magico. Ben cinque gol fatti e solo un subito: 1-0 al Trento, 3-1 contro la Fiorenzuola e un altro 1-0 n la Pro Vercelli in trasferta. Questi successi hanno portato il Renate al decimo posto a quota 29 punti.

La Pergolettese arriva invece da due vittorie nelle ultime cinque partite disputate ovvero quelle contro Virtus Verona e Pro Sesto rispettivamente a 2-1 e 2-0. Gli altri tre risultati sono tutte sconfitte per 1-0, a partire dall’Albinoleffe e arrivando al Lumezzane passando per la Giana Erminio. Ora la Pergolettese è sedicesima a 23 punti.

RENATE PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Renate Pergolettese vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Fallani, difesa a tre con Auriletto, Alcibiade e Possenti. Gli esterni saranno Bosisio e Anghileri mentre al centro Baldassin, Esposito e Currarino. In attacco Bocalon e Paudice.

La Pergolettese replica con il 3-5-2. Tra i pali Soncin, pacchetto arretrato con Tonoli, Arini e Piccini. A centrocampo, da destra verso sinistra, Bariti,Aucelli, Artioli, Figoli e Felicoli a chiudere il reparto. In attacco sarà probabilmente la coppia Caccavo e Guiu titolare.

RENATE PERGOLETTESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Pergolettese danno favorita la squadra di casa a 1.95. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.10.

