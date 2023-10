DIRETTA/ Renate Pro Patria video streaming tv: un derby con ricca storia (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA RENATE PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Renate Pro Patria pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 19 volte all’interno della loro epopea. Lo scettro di successi viene tenuto dal Renate che ha ottenuto ben 7 successi; risponde la Pro patria con 5 vittorie e altrettanti risultati di pareggio. Vittoria del Renate, che però, manca dal 2021, nella sfida terminata con il risultato di 4-1. Ad andare in gol Silva, Galuppini, Maistrello e Marano. Per la formazione ospite un’espulsione per Pierozzi e ad andare in rete Castelli.

La prima sfida tra queste due formazioni fu giocata nel 2010 con il successo della Pro Patria con il risultato di 1-0, si trattava del campionato di serie C2. La vittoria più importante della Pro Patria nei confronti del Renate fu quella del 2012 ottenuta con il risultato di 4-1. L’ultima sfida temporale è stata giocata il 18 agosto del 2023. Ad avere la meglio la Pro patria grazie la doppietta di Davide Castelli e il gol finale, decisivo, firmato da Stanzani. In mezzo le reti del Renate che portano la firma di Gianluca Esposito e Daniele Sorrentino. (Marco Genduso)

RENATE PRO PATRIA DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Renate Pro Patria, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Pantere che arrivano all’appuntamento in un ottimo momento, 3 vittorie e un pareggio tra campionato e Coppa nelle ultime sfide per il Renate, reduce da un colpo esterno contro il Vicenza particolarmente importante per la classifica.

Anche la squadra di mister Riccardo Colombo a Busto Arsizio, pur trovandosi in una posizione di classifica inferiore, precisamente al quattordicesimo posto con 9 punti, sta attraversando una fase positiva con tre risultati utili consecutivi. Questi includono una vittoria contro la Pergolettese e due pareggi contro il Padova e il Mantova nell’ultimo impegno. Nella scorsa stagione, nel confronto diretto con il Renate, la Pro Patria ha ottenuto un pareggio per 1-1 nella partita d’andata in casa e una vittoria per 1-0 nel match di ritorno presso lo stadio “Città di Meda”.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Renate Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Amadio, Mondonico, Auriletto, Possenti, Garetto, Esposito, Currarino, Rolando, Sorrentino, Tremolada. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rovida, Ndrecka, Saporetti, Moretti, Stanzani, Nicco, Bertoni, Fietta, Renault, Parker, Mallamo.

RENATE PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

