Diretta/ Renate Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: Nepi di testa! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA RENATE PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Renate e Pro Vercelli è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Dossena si affacciano pericolosamente in zona offensiva intorno all’11’ con un colpo di testa di Nepi finito di pochissimo fuori dallo specchio della porta. Ecco le formazioni ufficiali: RENATE (4-3-3) – Fallani; Amadio, Auriletto, Possenti, Bracaglia; Garetto, Esposito, Currarino; Sartore, Sorrentino, Rolando. A disp.: Ombra, Gasperi, Procaccio, Alcibiade, Baldassin, Mondonico, Nicolini, Ciarmoli, Tremolada, Gobbo, Bianchimano. All.: Pavanel. PRO VERCELLI (4-3-3) – Rizzo; Iezzi, Camigliano, Fiumanò, Rodio; Santoro, Emmanuello, Iotti; Petrella, Nepi, Maggio. A disp.: Valentini, Carosso, Comi, Condello, Spavone, Haoudi, Contaldo, Gheza, Louati, Rutigliano, Niang, Parodi, Seck, Pesce, Sarzi Puttini. All.: Dossena. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

RENATE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Pro Vercelli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Renate Pro Vercelli, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di quattro sfide dal 2010 ad oggi: il primo incrocio allo stadio “Mino Favini” di Meda è, infatti, datato 6 febbraio 2011 e racconta di un pareggio senza reti.

La prima vittoria nerazzurra, invece, è quella del match disputato il 7 ottobre 2020: match terminato 2-1 grazie alle reti dei padroni di casa firmate da Anghileri e Galuppini, quest’ultimo su calcio di rigore. Nessun successo ospite visto che le restanti sfide hanno registrato un pareggio 2-2 (18 ottobre 2021) e una vittoria del Renate per 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Esposito lo scorso 14 gennaio 2023. (Giulio Halasz)

RENATE PRO VERCELLI: PARTITA ORMAI CLASSICA!

Renate Pro Vercelli, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Il Renate ha iniziato bene la stagione con una vittoria per 1-0 contro il Fiorenzuola. Ora, il team guidato dal tecnico Massimo Pavanel sta cercando di ottenere un secondo successo contro la Pro Vercelli. La vittoria contro gli emiliani ha dato nuova linfa al Renate, compreso Sorrentino, autore del gol decisivo.

Dall’altra parte del campo, la Pro Vercelli ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 contro il Lumezzane al “Silvio Piola”. Un dato interessante è che Andrea Dossena, l’allenatore della Pro Vercelli, era sulla panchina del Renate nella stagione precedente, aiutando la squadra a raggiungere i playoff. Nella stagione 2022-23, i due team hanno pareggiato 1-1 nella partita d’andata in Piemonte, mentre il Renate ha vinto 1-0 nella partita di ritorno. Entrambe le squadre hanno l’obiettivo minimo di raggiungere i playoff, che è sfuggito alla Pro Vercelli nella stagione precedente quando è finita solo quindicesima con 46 punti.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Renate Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Possenti, Gasperi, Esposito, Rolando, Amadio, Auriletto, Sartore, Bracaglia, Garetto, Sorrentino. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sassi, Iezzi, Camigliarno, Fiumanò, Rodio, Louati, Emmanuello, Iotti, Mustacchio, Nepi, Maggio.

RENATE PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

