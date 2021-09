Diretta Sudtirol Renate/ Streaming video tv: squadre a caccia di conferme (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL RENATE: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Sudtirol Renate, partita che sarà diretta dal signor Samuele Andreano, prende il via alle ore 18:00 di mercoledì 29 settembre: al Druso di Bolzano si gioca per il turno infrasettimanale di Serie C 2021-2022, nella sesta giornata si affrontano due squadre che l’anno scorso sono state protagoniste di un’ottima stagione (in due gironi diversi, lottando in entrambi i casi per la promozione diretta ma fermandosi ai playoff in maniera rocambolesca) e ora vanno a caccia di conferme, avendo già iniziato molto bene la loro stagione.

Diretta/ Renate Pro Sesto (risultato finale 3-0): la chiude Sarli!

Entrambe hanno cambiato allenatore: il Sudtirol, affidatosi a Ivan Javorcic, ha una partita in meno non avendo terminato quella contro il Legnago Salus ma sta già esplorando l’alta classifica come era nelle previsioni. Così il Renate, ripartito da Roberto Cevoli e capace di mettere in fila tre vittorie consecutive (l’ultima contro la Pro Sesto) per riprendere immediatamente quota; la diretta di Sudtirol Renate promette scintille e allora noi valutiamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Legnago Salus Sudtirol (risultato 0-1) streaming video tv: partita rinviata!

DIRETTA SUDTIROL RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Renate non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione – non rientra nella selezione di Sky Sport per questo turno di campionato – e allora resta valida la consueta soluzione di Eleven Sports, il portale che ormai da qualche anno è la casa “ufficiale” della Serie C. Il match in questo caso sarà trasmesso in diretta streaming video; per coloro che non abbiano sottoscritto un abbonamento stagionale sarà disponibile l’acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RENATE

Per Sudtirol Renate Javorcic potrebbe cambiare qualcosa, per naturale turnover: davanti Candellone e Odogwu si candidano e possono strappare la maglia a Voltan e Fischnaller, mentre Daniele Casiraghi sulla trequarti è insidiato da Rover e Beccaro dovrebbe tornare titolare a centrocampo, sostituendo eventualmente Emanuele Gatto con la conferma di Tait e Broh. In difesa invece le cose non dovrebbero cambiare, anche se Vinetot è in ballottaggio per il centro: Zaro e Curto davanti a Poluzzi, con Malomo e Fabbri a giocare come terzini.

Diretta/ Seregno Renate (risultato finale 0-1): decisiva l'incornata di Maistrello

Nel Renate è Marano a cercare spazio in mediana, può darglielo Baldassin con Roberto Ranieri e Celeghin confermati, alle spalle di questa linea Jacopo Silva e Possenti saranno a protezione di Drago con Anghileri e Antonio Esposito esterni. Davanti, bisogna valutare le scelte di Cevoli: Sarli, Costanzo e Morachioli possono giocare sulla trequarti (dove domenica è stato schierato Galuppini) o nel tandem offensivo, qui Maistrello e Rossetti restano in vantaggio e dunque si aprono interessanti ballottaggi tra le fila nerazzurre.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Sudtirol Renate sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 3,20 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA