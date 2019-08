Diretta Rende Bisceglie/ Streaming video tv: biancorossi favoriti (Serie C)

Rende Bisceglie, diretta dall’arbitro Federico Fontani, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019, eccezionalmente tra le mura del Razza di Vibo Valentia, con fischio d’inizio messo in calendario per le ore 17.30. La prima giornata del girone C della Serie C ci offre la diretta tra Rende e Bisceglie, match che ci permetterà di rivedere in campo due club che pure nella stagione precedente hanno vissuto percorsi ben diversi. Se i biancorossi hanno accarezzato il sogno promozione coi play off, i nerazzurri stellati sono stati retrocessi nel campionato di serie D, venendo poi ripescati per completamento organico: entrambi i club comunque ambiscono a ben altro per la stagione che sta per avere inizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rende Bisceglie non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE BISCEGLIE

In vista della diretta tra Rende e Bisceglie il tecnico biancorosso Modesto dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1 visto solo pochi giorni fa nel turno di Coppa Italia di Serie C contro la Pro Vercelli. In tal senso vedremo quindi Savelloni tra i pali, con davanti la coppia centrale composta da Germinio e Bruno: toccherà a Sicuro e Blaze agire ai lati. In mediana quindi vi sarà spazio per Loviso e Cipolla, con Rossini sulla trequarti, in supporto della prima punta Achik e degli esterni d’attacco Morselli e Vivacqua. Incerte le mosse di Vanoli per le probabili formazioni di questo match di serie C, considerato che il club ha iniziato con grande ritardo la preparazione estiva. Il tecnico ha poi fatto parecchi esperimenti in questo ultimo scampolo di estate: la certezza sarà quindi la difesa a 4, mentre pare sicura l’assenza del volto nuovo del mercato Ebagua, alle prese con un infortunio muscolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a consegnare ai biancorossi il favore del pronostico, considerato anche il ritardo di preparazione degli avversari. Il portale di scommesse snai per l’1×2 consegna la quota di 1.75 al successo del Rende, mentre la vittoria del Bisceglie è stata valutata a 4.50: il pari è stato invece fissato a 3.40.



