Diretta Rende Picerno/ Streaming video tv: bella occasione per i lucani (Serie C)

Rende Picerno sarà diretta dal signor Daniele Virgilio: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 17 novembre per la quindicesima giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. Si gioca per la salvezza, anche se la neopromossa sta provando a uscire in maniera definitiva dalla zona calda: nell’ultimo impegno i lucani sono riusciti a battere il lanciatissimo Teramo e adesso sono più vicini ai playoff di quanto lo siano agli spareggi per evitare la retrocessione, e vogliono sfruttare il turno odierno per fare un ulteriore salto di qualità. Delusione della stagione, il Rende è partito malissimo e non è ancora riuscito a riprendersi: adesso la situazione inizia a farsi pesante per la squadra calabrese, il pareggio ottenuto a Francavilla Fontana può essere servito per il morale ma certamente ha spostato poco in termini numerici. Vediamo allora quello che potrebbe succedere nella diretta di Rende Picerno, intanto valutiamo le possibili scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Rende Picerno non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

Per Andrea Tricarico sarà 3-5-2, modulo utilizzato da quasi tutte le squadre del girone C: in Rende Picerno il portiere Savelloni sarà protetto da Vitofrancesco, Tuca Bruno e Nossa che formeranno la linea difensiva con Scimia e Blaze (ancora favorito su Origlio) che invece faranno qualche passo avanti per accompagnare i centrocampisti. Qui avremo Collocolo e Loviso che potrebbero nuovamente essere schierati da mezzali, con Murati davanti alla difesa; Morselli in attacco si gioca il posto con Vivacqua e Rossini. Domenico Giacomarro deve rinunciare a Vrdoljak: avremo allora uno tra Kosovan e Alessio Donnarumma a fare la mezzala sinistra, con Pitarresi al centro della zona mediana e Calamai sull’altro versante. Anche il Picerno gioca con il 3-5-2: Bertolo comanda una difesa che, completata da Fontana e Caidi, si schiera davanti all’estremo difensore Pane. Melli e Guerra saranno i due esterni, il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Emmanuele Esposito e Santaniello autori dei tre gol con cui è stato battuto il Teramo.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Rende Picerno ci dicono di una squadra di casa favorita, ma sostanzialmente di un grande equilibrio: è davvero minima la distanza tra le due squadre che hanno rispettivamente 2,60 e 2,70 volte la somma giocata per le loro vittorie, identificate da segno 1 e segno 2. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte quello che avrete puntato.



