Diretta Rende Potenza/ Streaming video e tv: incrocio delicato (Serie C)

Rende Potenza è una delle partite che rientrano nel programma della settima giornata della Serie C 2019-2020: siamo nel girone C e le due squadre scendono in campo alle ore 17:30 di domenica 29 settembre, a soli quattro giorni dal turno infrasettimanale. La squadra calabrese ha avuto un brutto approccio alla stagione e infatti si trova all’ultimo posto della classifica, con un punto guadagnato dopo sei partite e un cammino tutto da ricostruire per andare a caccia della salvezza (da queste parti le ambizioni erano quelle di arrivare ai playoff, e lo sono ancora). Tutt’altra situazione di classifica per il Potenza, che veleggia in piena zona play off grazie agli undici punti conquistati, due in meno rispetto alle capolista Catanzaro e Ternana.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Rende Potenza, ma come sempre le partite del campionato di Serie C (come anche quelle della Coppa Italia di categoria) sono esclusiva del portale elevensports.it, e dunque anche questa sfida della settima giornata potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è la possibilità di abbonarsi al servizio per la stagione, oppure di acquistare il singolo evento che prevede un prezzo fissato all’inizio del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE POTENZA

Andreoli dovrebbe confermare anche per la sfida interna contro il Potenza Calcio il modulo ad albero di Natale 4-3-1-2. In porta Savelloni, linea difensiva a quattro con la coppia centrale Bruno-Nossa (quest’ultimo sostituirà con ogni probabilità lo squalificato Germinio), con Vitofrancesco e Blaze rispettivamente sulla corsia di destra e di sinistra nel ruolo di terzini. Sarà Loviso a guidare il centrocampo, insieme a Scimia e Soomets. Sulla trequarti il capitano Rossini potrebbe essere di nuovo affiancato da Morselli come nell’ultima partita di campionato persa malamente sul campo della Paganese, mentre il terminale offensivo sarà uno tra Coly e Traorè. Il Potenza Calcio dovrebbe invece schierarsi con il solito 3-5-2 di mister Raffaele, che sembra intenzionato a schierare lo stesso undici titolare sceso in campo contro la Sicula Leonzio nel turno infrasettimanale. In porta Ioime, difesa a tre con Emerson, Giosa e Silvestri, a centrocampo Panico, Coccia, Dettori, Iulano e Ricci, mentre come tandem offensivo dovrebbe esserci di nuovo un’opportunità per Murano e Vuletich. Jacopo Murano è il calciatore più pericoloso per la difesa del Rende. Dopo le prime cinque giornate di campionato, Murano ha già totalizzato due gol in cinque partite, ex aequo con l’esperto difensore centrale Antonio Giosa. Nel Rende al momento sta funzionando poco o nulla. Il tecnico Angelo Andreoli può comunque contare su alcuni elementi di sicuro valore, su tutti il giovane talento Sidy Keba Coly e l’esperto centrocampista Massimo Loviso.



