Risultati Serie C Classifiche/ Diretta gol live score delle partite della 6^ giornata

Il terzo campionato italiano torna protagonista: dopo una bollente quinta giornata vissuta solo lo scorso fine settimana, ecco che oggi mercoledi 25 settembre 2019 otterremo gli ultimi risultati di Serie C per questa bollente sesta giornata, primo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020.Sarà infatti una vera settimana di fuoco per i tre gironi della terza serie del calcio italiano: dopo le partite di oggi infatti, tutti torneranno già in campo in questo fine settimana, con l’obiettivo chiaramente di mettersi alle spalle altri tre pesanti punti validi per le classifiche. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio che ci propone il programma delle partite, e quindi dei risultati, di Serie C, per questo mercoledi, riservato alla sesta giornata.

IL GIRONE A

Per i risultati di Serie C, ecco che il girone A ci propone un programma appena ristretto con otto incontri, così divisi in due fasce orarie: 4 infatti avranno luogo alle ore 18,30 e altrettanti invece inizieranno alle ore 20,45, come ad esempio il big match tra Monza e Siena, dove la squadra lombarda farà di tutto per trovare i tre punti messi in palio e conservare quindi la vetta nella classifica del girone, dove staziona dopo anche il successo ottenuto contro il Lecco, solo pochi giorni fa.

IL GIRONE B

Stesso programma sarà invece per il girone B della Serie C: alle ore 18,30 infatti avranno luogo ben cinque sfide, tra cui spicca senza dubbio il match tra Sambenedettese e Modena, e dove i gialloblu proveranno a riscattarsi dopo il pari rimediato con la Feralpisalò solo pochi giorni fa. Saranno invece previsti per le ore 20,45 gli altri cinque incontri, tra cui anche Padova-Cesena e Piacenza-Ravenna.

IL GIRONE C

Per quanto riguarda il girone C della Serie C, ecco che il programma odierno differisce di poco, visto che, per decisione della Lega, si giocherà già alle ore 15,00 per la sfida tra Ternana e Reggina. Il secondo fischio d’inizio della giornata sarà poi alle ore 16,00 per Vibonese-Picerno, mentre di fila non si uscirà ulteriormente dal seminato: saranno quindi 4 le partite che avranno luogo alle ore 18,30 e altrettante quelle che si giocheranno per le 20,45, ultime sfide valide per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 18:30 Como-Arezzo

Ore 18:30 Gozzano-Novara

Ore 18:30 Pistoiese-Renate

Ore 18:30 Pro Patria-Pianese

Ore 20:45 AlbinoLeffe-Juventus U23

Ore 20:45 Monza-Siena

Ore 20:45 Pergolettese-Lecco

Ore 20:45 Pontedera-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Monza 15

Renate 12

Alessandria 11

AlbinoLeffe, Pontedera, Novara 8

Como, Carrarese, Pianese 7

Gozzano, Olbia, Pro Vercelli, Siena, Pro Patria 6

Juventus U23, Pistoiese 5

Arezzo 4

Lecco, Pergolettese 3

Giana Erminio 1

GIRONE B

Ore 18:30 FeralpiSalò-Fano

Ore 18:30 Vicenza-Vis Pesaro

Ore 18:30 Rimini-Gubbio

Ore 18:30 Sambenedettese-Modena

Ore 18:30 Südtirol-Fermana

Ore 20:45 Imolese-Virtus Verona

Ore 20:45 Padova-Cesena

Ore 20:45 Piacenza-Ravenna

Ore 20:45 Reggio Audace-Carpi

Ore 20:45 Triestina-Arzignano

CLASSIFICA

Padova 13

Carpi, Vicenza, Reggio Audace 11

Piacenza, Feralpisalò, Sambenedettese 8

Fermana, Ravenna, Cesena, Sudtirol 7

Vis Pesaro 6

Modena, Rimini 5

Virtus Verona, Triestina 4

Gubbio, ArzignanoChiampo, Fano 3

Imolese 2

GIRONE C

Ore 15:00 Ternana-Reggina

Ore 16:00 Vibonese-Picerno

Ore 18:30 Avellino-Virtus Francavilla

Ore 18:30 Bisceglie-Casertana

Ore 18:30 Paganese-Rende

Ore 18:30 Teramo-Viterbese

Ore 20:45 Bari-Monopoli

Ore 20:45 Catania-Cavese

Ore 20:45 Catanzaro-Rieti

Ore 20:45 Potenza-Sicula Leonzio

CLASSIFICA

Ternana 12

Reggina 11

Catanzaro, Potenza 10

Catania, Avellino, Viterbese, Monopoli 9

Picerno, Casertana 8

Bari, Bisceglie 7

Virtus Francavilla 6

Cavese, Paganese 5

Vibonese, Teramo 4

Sicula Leonzio, Rieti, Rende 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA