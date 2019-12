Diretta Rende Rieti/ Streaming video tv: è scontro salvezza (Serie C)

Rende Rieti, diretta dal signor Stefano Nicolini della sezione AIA di Brescia, è una delle sfide che compongono il palinsesto delladiciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 15.15 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Marco Lorenzon di Rende. Un autentico scontro salvezza tra queste due formazioni, chiamate a dare sfogo a tutte le riserve energetiche celate sino a questo momento per smuovere la classifica e compiere così i primi passi di una risalita che si preannuncia tutt’altro che agevole. I padroni di casa, ad esempio, sono ultimi in graduatoria, con la miseria di 10 punti totalizzati in 18 turni, frutto di appena due vittorie e quattro pareggi. Sono inoltre reduci da tre ko consecutivi, nei quali hanno incassato 8 reti, segnandone soltanto una (terza peggior difesa del girone). Gli ospiti, dal canto loro, sono terz’ultimi a quota 12 punti e, con 41 marcature al passivo, detengono il poco ambito primato di retroguardia più battuta del girone C. Il 2-2 interno con il Bisceglie ha interrotto l’emorragia di risultati (quattro sconfitte di fila contro Vibonese, Reggina, Avellino e Catania).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Rende Rieti domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE RIETI

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Rende Rieti, un vero e proprio spareggio anticipato in ottica salvezza, che contrappone due club bisognosi come non mai di incamerare punti nel tentativo di accorciare il divario che li separa dalle posizioni che valgono la permanenza nella terza divisione del calcio italiano. Il Rende dovrebbe adottare il 4-3-3, schierando Savelloni fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il quartetto difensivo formato da Vitofrancesco, Nossa, Bruno e Ampollini. A centrocampo, la regia sarà affidata a Murati (favorito su Godano), coadiuvato dagli interni Giannotti, a destra, e Scimia, a sinistra. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro destinati saranno gli attaccanti esterni Morselli e Blaze e il centravanti Vivacqua (in vantaggio su Libertazzi). Risponderà con il 3-4-3 il Rieti, mandando tra i legni l’estremo difensore Pegorin. Retroguardia a tre, poi, con Palma, Gigli e Bellopede. In mediana, il ruolo di frangiflutti competerà a Marino ed Esposito, con Tiraferri e Zanchi (in luogo dello squalificato Mirko Esposito) a presidiare le fasce laterali. In avanti, spazio al tridente composto da De Paoli (o Zampa), Tirelli e Marcheggiani.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 2,20, mentre il segno 2 a 3,15, esattamente tanto quanto il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari.



