Diretta Rieti Bisceglie/ Streaming video tv: scontro ai bassifondi (Serie C)

Rieti Bisceglie, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Scontro salvezza con i padroni di casa incappati in 4 sconfitte consecutive: il ritorno del presidente Curci sul ponte di comando non sembra aver tranquillizzato la squadra che ha probabilmente pagato anche lo stress degli ultimi mesi, senza stipendi e senza prospettive certe. I pugliesi proveranno ad approfittare di questo sbandamenti dei Sabini, che precedono comunque di un solo punto in classifica. Per il Bisceglie gli ultimi due pareggi contro Paganese e Cavese, entrambi ottenuti con il punteggio di 2-2, rappresentano una boccata d’ossigeno importante ma i nerazzurri non vincono dalla trasferta di Avellino del 22 settembre scorso e anche in questa stagione sembrano sostanzialmente chiamati a rincorrere la salvezza piuttosto che ad alzare l’asticella degli obiettivi. Questo scontro diretto potrà dire dunque molto sul futuro prossimo di entrambe le compagini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Bisceglie, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI BISCEGLIE

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Rieti Bisceglie, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Rieti allenato da Caneo sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Addario, Gigli, Granata, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli; De Paoli, Beleck, Marcheggiani. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Lazzari, Pegorini, Arcaleni, Sette, Marini, Bellopede, Del Regno, Poddie, De Sarlo. Risponderà il Bisceglie guidato in panchina da Gianfranco Mancini con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Borghetto; Karkalis, Diallo, Piccinni; Turi, Zibert, Armeno, Rafetrainaina, Mastrippolito; Letizia, Montero. Questi i calciatori disponibili in panchina: Casadei, Hristov, Cardamone, Abonckelet, Murolo, Camporeale, Spedaliere, Ferrante, Ebagua, Longo, Manicone, Gatto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.50, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.75, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



