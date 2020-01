Diretta Rende Vibonese/ Streaming video e tv: club in cerca di riscatto al Marulla

Rende Vibonese, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Derby calabrese tra due formazioni reduci da 2 sconfitte consecutive. Il Rende è caduto in due trasferte consecutive contro Ternana e Bisceglie, la Vibonese ha invece ceduto per 2 volte di fila in casa con il medesimo punteggio, 0-1, prima contro la Cavese e poi contro il Monopoli. Il Rende resta così terzultimo, a -13 dalla salvezza diretta e in lotta per un posto nei play out, mentre la Vibonese è ora a +4 dal quintultimo posto, ormai senza vittoria da 6 partite consecutive di campionato. All’andata era stata la Vibonese ad ottenere una rotonda vittoria nel confronto con il Rende, 3-0 con le reti messe a segno da Bubas (doppietta) e Petermann, il Rende ha vinto però 1-0 l’ultimo confronto casalingo tra le due compagini, 1-0 il 17 novembre 2018 con rete decisiva messa a segno da Vivacqua.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rende Vibonese, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE VIBONESE

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Rende Vibonese, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Rende allenato da Andrea Tricarico sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Origlio; Collocolo, Murati, Fornito; Morselli, Rossini, Giannotti. Risponderà la Vibonese guidata in panchina da Giacomo Modica con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Greco; Ciotti, Redolfi, Altobello, Tito; Pugliese, Rezzi, Tumbarello; Emmausso, Bubas, Bernardotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Rende Vibonese, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.40 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.20. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



