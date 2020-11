Diretta Rennes Chelsea/ Streaming video tv: Blues già agli ottavi? (Champions League)

DIRETTA RENNES CHELSEA: BLUES SUL VELLUTO?

Rennes Chelsea verrà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, e si gioca alle ore 18:55 di martedì 24 novembre: la partita rientra nel programma del gruppo E di Champions League 2020-2021, che è arrivato alla quarta giornata. Si torna a giocare dopo la sosta: al Roazhon Park la situazione sembra abbastanza definita, di fatto questo girone sta andando secondo le previsioni con i Blues, che hanno vinto la partita di andata, in testa con gli stessi punti del Siviglia. Che inglesi e andalusi fossero fortemente favorite si sapeva; il Rennes è un’esordiente assoluta in questo contesto e vuole provare quantomeno a prendersi punti utili che gli permettano di ottenere un posto in Europa League a partire da febbraio, potendosi giocare le sue carte in una competizione forse più abbordabile. Il Chelsea nel weekend ha vinto a Newcastle e, in attesa di giocarsela con il Siviglia per il primo posto nel girone, spera già stasera di chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi. Noi invece aspettiamo che la diretta di Rennes Chelsea prenda il via; possiamo intanto analizzare le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES CHELSEA

Nel 4-2-3-1 di Julien Stéphan per Rennes Chelsea mancherà Dalbert, che è squalificato: a sinistra dunque dovrebbe essere confermato Truffert, sull’altro versante torna titolare Hamari Traoré con due centrali che saranno Damien Da Silva e Aguerd, a protezione di Alfred Gomis. In mezzo al campo Camavinga sarà ovviamente confermato, con lui da capire se ci sarà spazio per Nzonzi o se sarà ancora Bourigeaud a giocare, perché davanti Terrier si prende la posizione di trequartista con il ballottaggio Del Castillo-Doku per la corsia destra, sull’altro versante il favorito rimane Tait con Guirassy in vantaggio su Hunou per il ruolo di centravanti, senza dimenticare l’ex Milan e Torino Niang.

Dovrebbe invece essere un 4-3-3 quello di Frank Lampard, con qualche scelta ancora in divenire: in porta confermato Edouard Mendy, davanti a lui ci saranno Zouma e uno tra Rudiger e Christensen mentre i ballottaggi sugli esterni sono Azpilicueta-Reece James e Emerson Palmier-Chilwell. Può tornare titolare Jorginho, che eventualmente toglierà il posto a Kovacic con la conferma di Kanté e Mount; quest’ultimo può avanzare la sua posizione in un 4-2-3-1 nel quale Werner sarebbe impiegato ancora da esterno con Abraham centravanti, in alternativa il tedesco prima punta con Ziyech e Hudson-Odoi ai suoi lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Rennes Chelsea, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 1,63 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 4,25 volte la vostra giocata.

