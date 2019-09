Diretta Rep. Ceca Italia U20/ Streaming video tv: altro impegno nel Torneo Elite

Repubblica Ceca Italia U20 si gioca alle ore 16:00 di lunedì 9 settembre, ed è una partita valida per la seconda giornata del Torneo 8 Nazioni. Scattato lo scorso giovedì, questo appuntamento ogni stagione riunisce le solite otto nazionali che si affrontano in un girone all’italiana, per determinare la vincente della manifestazione; potremmo dire che si tratti di amichevoli di maggiore tenore, che preparano ai Mondiali estivi che si giocano ogni due anni, e nei quali gli azzurri poco tempo fa sono riusciti a conquistare il quarto posto. Come sappiamo sulla panchina della nostra Under 20 siede oggi Daniele Franceschini, che ha preso il posto di Paolo Nicolato; l’esordio per lui è stato positivo, contro la Polonia nell’esordio di questo Torneo Elite è arrivato un convincente 2-0. Adesso aspettiamo la diretta di Italia Repubblica Ceca U20, ma nel frattempo possiamo valutare in che modo le due nazionali intendono disporre i loro uomini sul terreno di gioco valutando nel dettaglio le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo una diretta tv di Repubblica Ceca Italia U20 non sarà disponibile; il Torneo Elite non viene trasmesso sui canali del nostro Paese e non ci sarà nemmeno la possibilità di seguire la partita con una diretta streaming video ufficiale. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, consigliamo in particolare il profilo Twitter @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20

Franceschini potrebbe confermare per Repubblica Ceca Italia U20 la stessa formazione che ha vinto giovedì: dunque un 4-3-1-2 con Bellodi e Delli Carri a proteggere il portiere Loria, mentre sugli esterni bassi ci sarebbero Ferrarini e Frabotta. A centrocampo Salvatore Esposito, uno dei leader di questa nazionale, fa il regista basso con Alberico e Portanova che gli danno supporto agendo sulle mezzali; Colpani si piazza invece tra le linee nel ruolo di trequartista, davanti a lui la coppia formata da Raspadori e Capone. Per la Repubblica Ceca di Jiri Zilak è previsto un 4-2-3-1 con Backovsky tra i pali, una difesa con Fukala e Dudl a coprire le fasce laterali e un tandem centrale composto da Heidenreich e Kral. Sulc e Zmrzly formano la cerniera di centrocampo che dovrà supportare al meglio l’operato del reparto avanzato, nel quale Kohut e Pfeifer partono largi con Rusek da trequartista, la prima punta sarà uno tra Zikl e Sipek.



