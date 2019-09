Diretta Rep. Dominicana Lituania/ Streaming video tv: in campo per la gloria (Basket)

Repubblica Dominicana Lituania, in diretta dal Gymnasium of Youth Olympic Games Sports Park di Nanjing, è la partita di basket in programma oggi lunedi 9 settembre 2019, con palla a due fissato per le ore 10,00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 16,00 locali). Si torna quindi ancora in campo in Cina per il secondo turno dei Mondiali di basket 2019 e oggi il programma ufficiale ci offre la prestigiosa diretta tra Repubblica Dominicana e Lituania, dove però la posta in palio pare ben poca cosa. Giunti infatti alla vigilia della compilazione dei tabelloni per i quarti di finale di questa edizione della manifestazione iridata, vediamo bene che sia i dominicani che i lituani di certo non vi faranno parte e di fatto questo sarà il loro match di commiato prima di tornare a casa. Pure ci attende un match di sicuro spettacolo visti gli uomini in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Repubblica Dominicana Lituania purtroppo non sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per il Mondiale 2019 ma non trasmette tutti gli incontri e oggi nella fascia pomeridiana trasmetterà l’incontro degli Usa. Di conseguenza non avremo nemmeno la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go e il riferimento principale saranno dunque il sito Internet e i profili social ufficiali dei Mondiali di basket.

DIRETTA REPUBBLICA DOMINICANA LITUANIA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al campo per diretta tra Repubblica Dominicana e Lituania, dobbiamo certo ben esplorare il contesto di tale incontro per i Mondiali di basket 2019 e vedere perchè, come abbiamo detto prima, la posta in gioco oggi non è assai elevata, pur essendo all’ultima giornata valida per il secondo round. Prima infatti ci siamo riferiti a tale incontro come un match di commiato per le due nazionali, che di certo non saranno protagoniste nel tabellone dei quarti di finale della manifestazione, tenuto conto proprio degli ultimi risultati recuperati in questa seconda fase. Se già al primo turno sia la Repubblica Dominicana che la Lituania non hanno brillato, mettendo il piede in fallo pochi giorni fa nel primo turno di questa seconda fase, hanno azzerato le loro chance di prendere parte ai quarti di finale. Ricordiamo infatti bene che solo un paio di giorni fa la formazione del ct Garcia, venendo sconfitta per 82-79 dall’Australia, è precipitata in ultima posizione nella classifica del girone L. Non ha fatto meglio la Lituania di Adomaitis, che pure ha subito il KO con la Francia per 78-75: scivolati anch’essi a quota 6 punti in fondo alla graduatoria, hanno di fatto regalato ai loro rivali il biglietto per la prossima fase, visto che solo le prime due squadre di ogni girone otterranno la qualificazione. Sarà quindi oggi uno scontro solo per la gloria: di certo però loro spettacolo non mancherà.



