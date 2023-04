Diretta/ Rimini Fiorenzuola (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA RIMINI FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Rimini Fiorenzuola, partita valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la partita in programma allo stadio “Romeo Neri” di Rimini. Match senza dubbio importante tra due squadre vicine al raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali: i padroni di casa stazionano al decimo posto con quarantacinque punti (undici vittorie, dodici pareggi e altrettante sconfitte).

Gli ospiti di mister Tabbiani hanno totalizzato finora trentanove punti (undici vittorie, sei pareggi, diciotto sconfitte) e occupano la tredicesima posizione. Situazione opposta anche in termini di reti: il Rimini ha realizzato quarantuno gol subendone trentasei mentre il Fiorenzuola ha messo a referto solo ventinove reti (quarto peggiore attacco del girone B) subendone quarantuno. (Giulio Halasz)

DIRETTA RIMINI FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Fiorenzuola non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

RIMINI FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Rimini e Fiorenzuola si affrontano oggi per la settima volta all’interno di questa emozionante sfida iniziata nel 2014. Rimini e Firenzuola che si stabiliscono sull’equilibrio con tre vittorie per parte ed un pareggio arrivato nel 2017. Nel 2014 il primo incontro ufficiale tra le due formazioni con i toscani che riuscirono ad imporsi all’interno delle mura del Romeo Neri di Rimini con il risultato di 1-3, nel corso del campionato di Serie D girone D. Gara di ritorno che vide la rivincita del Rimini che si impose in casa del Fiorenzuola con il risultato di misura 0-1.

Nel 2017 le due formazioni si affrontarono nuovamente allo stadio Romeo Neri con la partita che terminò 1-1. Da quel momento due vittorie consecutive del Rimini rispettivamente con il risultato di 0-1 e 2-0 (a segno Vuthaj nel secondo tempo con Ambrosini in rete dopo appena 60 secondi dal fischio iniziale della partita). Ultimi due scontri che sono stati vinti dalla formazione toscana rispettivamente con i risultati pirotecnici di 3-2 e 2-1, in casa della formazione oggi in trasferta. A segno ancora Ambrosini (capocannoniere di questo scontro con 2 reti). (Marco Genduso)

RIMINI FIORENZUOLA: È UN INCROCIO DECISIVO!

Rimini Fiorenzuola sarà in diretta dallo stadio Romeo Neri, alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile: si gioca per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita determinante per le speranze di playoff delle due squadre. Con una vittoria il Rimini, che sabato scorso ha pareggiato il derby contro l’Imolese, sarebbe quasi certo di partecipare alla post season verso la promozione e dunque ha la necessità di sfruttare il turno casalingo per mettersi al riparo da brutte sorprese, perché la concorrenza si è ridotta ma resta assolutamente viva e concreta.

Perdendo in casa contro la Torres, il Fiorenzuola ha probabilmente detto addio ai playoff: la distanza dal Rimini decimo in classifica è di 6 punti, certo vincendo oggi gli emiliani potrebbero riaprire il discorso ma il grande vento che li spingeva all’inizio della stagione sembra essersi esaurito, c’è rammarico pur se la salvezza sembra fatta (+5 sulla zona playout). Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Rimini Fiorenzuola, prendiamoci del tempo per scoprire le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FIORENZUOLA

Marco Gaburro dovrà cambiare l’attacco in Rimini Fiorenzuola: mancano all’appello Kevin Biondi (e Santini), dunque Vano dovrebbe giocare come centravanti con Rosso che invece completerebbe il tridente facendo spostare Piscitella a destra. In mezzo al campo possibile conferma per Tonelli, Delcarro e Sandri a formare il terzetto che dovrà dare fluidità alla manovra della squadra; poi Pietrangeli e Gigli schierati come centrali di difesa davanti a Zaccagno, sulle corsie laterali vanno per la maglia Laverone a destra e il veterano Regini a sinistra.

Nel Fiorenzuola mancherà Christian Dimarco: a sinistra in difesa spazio per Oddi con Danovaro a destra e due centrali che possono essere Quaini e Bondioli, mentre in mezzo al campo potremmo vedere Kenzin a completare uno schieramento che prevede anche Fiorini e Piccinini. Per quanto riguarda l’attacco, Mastroianni dovrebbe essere confermato in qualità di prima punta e allora i punti di domanda sono sugli esterni, con Egharevba pronto per giocare a destra e Sereni che dovrebbe avere la maglia sull’altro versante del campo.











