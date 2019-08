Diretta Vis Pesaro Rimini/ Streaming video tv: nulla in palio (Coppa Italia Serie C)

Vis Pesaro Rimini, diretta dall’arbitro Mattia Caldera della sezione Aia di Como presso lo stadio Tonino Benelli della città marchigiana, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 18 agosto 2019, per la terza e ultima giornata del girone E della prima fase della Coppa Italia di Serie C. Su Vis Pesaro Rimini vanno fatte alcune precisazioni: questa avrebbe dovuto essere la partita della seconda giornata, ma l’inversione disposta con il Cesena ha fatto sì che questo girone sia ormai già deciso, perché proprio il Cesena ha già vinto due partite, avendo battuto prima il Rimini con una vittoria esterna per 1-2 e poi in casa propria la Vis Pesaro con il punteggio di 3-1. Di conseguenza Vis Pesaro Rimini è ridotta alla stregua di una ultima amichevole pre-campionato: marchigiani e romagnoli, con zero punti in classifica, non possono più inseguire il Cesena e sono matematicamente eliminati dalla Coppa Italia di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Rimini non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO RIMINI

Ora osserviamo quali potrebbero essere le probabili formazioni per Vis Pesaro Rimini, anche se i due allenatori Simone Pavan e Renato Cioffi potrebbero trattare la partita alla stregua di un’amichevole, visto che entrambe le formazioni sono ormai fuori dalla Coppa Italia di Serie C. In ogni caso, possiamo fornire come base le scelte dei due tecnici in vista delle rispettive partite già giocate contro il Cesena. Nell’occasione, la Vis Pesaro era scesa in campo con questo 4-3-1-2: Bianchini; Adorni, Gennari, Lelj, Pedrelli; Misin, Paoli, Rubbo; Voltan; Grandolfo, Tascini. Per il Rimini avevamo invece avuto un 3-5-2: Scotti; Boccaccini, Scappi, Nava V.; Mancini, Candido, Palma, Van Ransbeeck, Picascia; Zamparo, Arlotti.



