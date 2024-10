Alle ore 20.45 si gioca la diretta Rimini Legnago Salus che vedrà i padroni di casa romagnoli provare a scuotersi dalla “pareggite” che li ha visti protagonisti nelle ultime partite, in cui il Rimini ha messo in fila tre “X” consecutive, compresa l’ultima sul campo della Ternana: un risultato positivo visto che gli umbri sono al momento la seconda forza del campionato, ma la vittoria per i biancorossi manca dallo scorso 29 settembre. Dall’altra parte il Legnago Salus è reduce da una sconfitta interna contro la Torres, altra formazione che sta veleggiando nell’alta classifica del girone B, alla rincorsa del Pescara capolista. Dopo un inizio disastroso il club veronese si è scosso con le vittorie contro Pineto e Milan Futuro ma resta sempre da solo sul fondo della classifica, con la rimonta verso zone più tranquille della graduatoria che sembra ancora lunga.

Video Legnago Salus Torres (2-3)/ Gol e highlights: Guiebre completa la rimonta! (Serie C 26 ottobre 2024)

DIRETTA RIMINI LEGNAGO SALUS: COME VEDERE LA PARTITA

I riferimenti per seguire in tv la diretta Rimini Legnago Salus restano invariati: il campionato di Serie C è trasmesso da Sky, che propone il match sui suoi canali satellitari, oltre a offrire la diretta streaming tramite l’app Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la partita online con un abbonamento a NOW TV.

Video Ternana Rimini (1-1)/ Gol e highlights: Buscè spunta il pareggio (Serie C 25 ottobre 2024)

RIMINI LEGNAGO SALUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le possibili mosse dei due tecnici provando ad anticipare le probabili formazioni della diretta Rimini Legnago Salus. Per il Rimini 4-3-3 di partenza con Colombi estremo difensore dietro una linea difensiva a quattro composta da Longobardi, Megelaitis, Lepri e Falbo. Piccoli, Langella e Garetto saranno titolari nel terzetto di centrocampo mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ Cinquegrano, Ubaldi e Dobrev. La risposta del Legnago Salus sarà affidata a un 3-4-1-2 con Ampollini, Noce, Zanandrea schierati dal 1′ nella difesa a tre davanti al portiere Toniolo. A centrocampo quartetto con Muteba, Casarotti, Viero e D’Amore, Demirovic giocherà da trequartista alle spalle del duo Svidercoschi-Rossi.

Diretta/ Legnago Salus Torres (risultato finale 2-3): Guiebre risolve il match! (Serie C, 26 ottobre 2024)

RIMINI LEGNAGO SALUS: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passando alle quote principali per scommettere sulla diretta Rimini Legnago Salus, i bookmaker indicano una vittoria del Rimini quotata a 1.60, il pareggio a 3.60, mentre la quota per il successo del Legnago Salus è fissata a 5.00.