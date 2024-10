DIRETTA RIMINI SPAL, SVOLTA BIANCAZZURRA?

Da una parte chi vince da tre partite consecutive, dall’altra chi sono due turni che non riesce a non perdere. Situazioni opposte quelle della diretta Rimini Spal, match che si disputerà questo venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 20:30. I biancorossi stanno attraversando un ottimo periodo, composto come detto da tre vittorie una dietro l’altra. La prima è stata contro il Milan Futuro grazie a Cernigoi, seguita dal netto 4-1 in casa del Perugia fino al più recente 1-0 inflitto all’Ascoli.

DIRETTA/ Spal Entella (risultato finale 0-2): la chiude Franzoni (Serie C, 29 settembre 2024)

Come anticipato invece la Spal è in un periodo no. Dopo aver vinto con Sestri Levante e Carpi, riscattando un periodo negativo, gli estensi sono di nuovo finiti nel tunnel perdendo prima contro il Milan Futuro in trasferta e poi con la Virtus Entella in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA RIMINI SPAL IN STREAMING VIDEO TV

Se è tra i vostri interessi quello di vedere la diretta Rimini Spal, allora dovete assicurarvi di essere dotati di abbonamenti a Sky o NOW. Questo vi permetterà senza troppi problemi di gustarvi la sfida anche in diretta streaming attraverso le relative applicazioni.

DIRETTA/ Ascoli Rimini (risultato finale 0-1): Parigi regala i tre punti (Serie C, 29 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI SPAL

Adesso entriamo di più nel vivo con le probabili formazioni della diretta Rimini Spal. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 che vedrà tra i pali Colombi, difeso qualche metro più avanti da Bellodi, Gorelli, Lepri e Falbo. A centrocampo spazio a Megelaitis, Fiorini, Langella e Garetto mentre in attacco il duo Cernigoi-Ubaldi. La Spal replicherà con un assetto tattico differente ovvero il 4-3-3. In porta troveremo Melgrati con Bruscagin, Arena, Sottini e Mignanelli nel ruolo di difensori. Zammarini sarà la mezzala destra, Awua quella sinistra e Radrezza il regista. In avanti D’Orazio, Antenucci e Rao.

Video Milan Futuro Spal (2-1)/ Gol e highlights: successo firmato Traorè! (Serie C 26 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI RIMINI SPAL

Concludiamo l’analisi di questa sfida con le quote per le scommesse della diretta Rimini Spal. Secondo i bookamers, i favoriti sono i padroni di casa a 2.30 contro i 2.90 associati alla vittoria ospite. Il segno X del pareggio lo troviamo a 3.10. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.82 e 1.80 dunque molto simili tra loro. L’Over 2.5 si può trovare a 2.10 con l’Under a 1.63.