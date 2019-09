Diretta Rimini Sudtirol/ Streaming video e tv: quote, romagnoli favoriti (Serie C)

Rimini Sudtirol sarà diretta dal signor Adalberto Fiero; alle ore 17:30 di domenica 8 settembre le due squadre si affrontano al Romeo Neri per la terza giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo aver confermato la categoria con grande fatica, i romagnoli sono ripartiti nel tentativo di ritrovare gli antichi splendori e la scorsa settimana hanno mantenuto la loro imbattibilità prendendosi un bel pareggio sul campo della Feralpisalò, rendendo ancora più merito al lavoro che il nuovo allenatore Renato Cioffi ha impostato in estate. Naturalmente la strada è lunga, ma i 4 punti raccolti finora sono comunque molto importanti; cambio in panchina anche per il Sudtirol, che resta tra le candidate alla promozione ma deve dimostrare di potersi confermare anche con Stefano Vecchi. Domenica scorsa è arrivato un ko interno contro il Carpi, che se non altro ha evidenziato come questa squadra possa fare bene offensivamente; preparandoci alla diretta di Rimini Sudtirol andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Rimini Sudtirol.

La diretta tv di Rimini Sudtirol non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it

Per Rimini Sudtirol Cioffi dovrebbe puntare sul 3-5-2 che ha pareggiato a Salò: in porta va Scotti che sarà protetto da una linea difensiva che prevede Scappi, Ferrani e Nava, mentre i due laterali giocheranno più avanzati e saranno Finizio e Silvestro, pronti ad accompagnare l’azione delle due mezzali Candido e Palma. Davanti alla difesa si sistema dunque Van Ransbeeck; il tandem offensivo ancora una volta dovrebbe essere composto da Zamparo e Gerardi. Rombo di centrocampo per Vecchi, con Daniele Casiraghi da trequartista a supporto di Turchetta e Mazzocchi e Berardocco che si posizionerà invece davanti alla difesa, avendo come aiuto l’azione di Tommaso Morosini e Tait che giocheranno come sempre da interni di centrocampo. In difesa è squalificato Fabbri: a sinistra spazio allora a Davì, dall’altra parte Ierardi mentre in mezzo ci saranno Polak e Vinetot con Cucchietti tra i pali.

Romagnoli favoriti secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Rimini Sudtirol: siamo comunque in una situazione di grande equilibrio, perchè il segno 1 per la vittoria interna vale 2,55 volte la somma messa sul piatto contro il 2,80 che accompagna invece l’eventualità del successo altoatesino, regolato ovviamente dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



