Diretta Rimini Triestina/ Streaming video tv: locali in caduta libera (Serie C)

Rimini Triestina, diretta dal signor Daniele De Santis della sezione AIA di Lecce, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone B del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 15.15 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Romeo Neri di Rimini. Situazione ai limiti della rassegnata disperazione per i padroni di casa, che veleggiano mestamente nei bassifondi della classifica, occupando l’ultima posizione con soli 12 punti all’attivo, frutto di appena 2 vittorie su un totale di 18 incontri disputati. Lo score è completato da 6 pareggi e 10 sconfitte, il 50% delle quali è maturato consecutivamente nelle ultime cinque gare del torneo. L’appuntamento con il successo viene fallito ormai da un mese e mezzo dai romagnoli, che non conquistano i tre punti dal 2 novembre scorso (1-0 ai danni della Vis Pesaro). Umore decisamente opposto tra le fila della compagine ospite, anche se l’esaltante prestazione fornita nell’amichevole estiva contro la Juventus di Maurizio Sarri al Nereo Rocco, nella quale i locali hanno addirittura sfiorato il pareggio, lasciava pensare a una formazione in grado di lottare per i primi posti. Così non è stato: attualmente la Triestina è fuori dalla zona play-off, con 19 punti di ritardo dal Vicenza capolista e con appena un punto totalizzato nelle ultime tre giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Rimini Triestina domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI TRIESTINA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Rimini Triestina, sfida priva di qualsivoglia rivalità regionale, ma inevitabilmente permeata dal bisogno di ambedue le compagini di portare a casa i tre punti. Il Rimini dovrebbe adottare il 3-4-2-1, schierando Sala fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Picascia, De Vito e Scarpi. A centrocampo, Cigliano e Montanari agiranno internamente nel tentativo di arginare gli attacchi avversari e, soprattutto, di garantire le ripartenze per la propria squadra, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Nava e Silvestro. Il trio offensivo, infine, sarà composto da Arlotti e Palma a supporto del bomber Zamparo. Risponderà con il 4-3-1-2 la Triestina, mandando tra i pali l’insostituibile Offredi, protetto da Formiconi, Malomo, Codromaz e Lambrughi. Le chiavi della mediana saranno affidate a Giorico, alla cui destra troverà collocazione Maracchi. A sinistra, invece, ci sarà Steffe. Sulla trequarti partirà titolare Gomez, pronto a rifornire palloni giocabili alle punte Costantino e Granoche, meglio noto come “El Diablo”.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è, infatti, quotato a 2,30, mentre il segno 1 a 3,05. Leggermente più remunerativo il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, che paga 3,10 volte l’importo scommesso.



