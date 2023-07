DIRETTA/ Inghilterra Spagna U21 video streaming Rai: partita tabù per gli iberici (8 luglio 2023)

DIRETTA INGHILTERRA SPAGNA U21: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Inghilterra Spagna U21, ci colpisce il fatto che ci siano solamente cinque precedenti ufficiali tra due Nazionali che naturalmente sono di spicco anche a livello Under 21. I primi due sono i più nobili, dal momento che si tratta della finale degli Europei 1984, che ai tempi si disputavano ancora con la formula dell’andata e ritorno sino alla finale. Fu un vero e proprio trionfo per l’Inghilterra U21, che vinse per 0-1 all’andata in Spagna giovedì 17 maggio 1984 per poi concedere il bis anche sette giorni più tardi con un 2-0 casalingo che consacrò il trionfo britannico.

Non è tutto: la Spagna U21 non ha ancora mai vinto nella sua storia contro i pari età inglesi, perché pure i tre precedenti più recenti sono terminati con un paio di pareggi e un ulteriore successo per l’Inghilterra. Ricordiamo infatti il 2-2 in un’amichevole del 2007, poi due sfide nella fase a gironi degli Europei: giovedì 18 giugno 2009 l’Inghilterra ebbe la meglio per 2-0 contro la Spagna, mentre domenica 12 giugno 2011 ci fu un pareggio per 1-1. Gli iberici riusciranno a spezzare la maledizione proprio nell’occasione più prestigiosa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA SPAGNA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Inghilterra Spagna U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Inghilterra Spagna, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA SPAGNA UNDER 21 SU RAI PLAY

IN EQUILIBRIO!

Inghilterra Spagna, in diretta sabato 8 luglio 2023 alle ore 18.00 presso la Adjarabet Arena di Batumi sarà una sfida valida per per la finalissima degli Europei Under 21. Si assegna il titolo con i pronostici che vedono grande equilibrio. Certo la Spagna ha fatto un’ottima impressione nella semifinale vinta in goleada contro l’Ucraina, ma le Furie Rosse hanno dimostrato anche black out di cui gli inglesi potrebbero approfittare.

L’Inghilterra dalla sua ha vinto e convinto contro Israele, nessuna delle outsider è riuscita a mettere la testa avanti nelle semifinali ma sarà comunque interessante valutare come lo scontro tra due delle migliori Nazionali viste in questa kermesse continentale. Spagna e Inghilterra Under 21 tornano ad affrontarsi in una partita ufficiale dalla sfida degli Europei del 2011, 1-1 il risultato ma chiaramente ora la sfida avrà tutt’altro spessore, con il titolo continentale che sarà assegnato di fronte al pubblico georgiano.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Spagna U21, match che andrà in scena alla Adjarabet Arena di Batumi. Per l’Inghilterra, Lee Carsley schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis; Gibbs-White, Jones, Palmer, Gomes; Gordon, Smith Rowe. Risponderà la Spagna allenata da Santiago Denia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tenas; Victòr Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Alex Baena; Sancet, Rodri, Abel Ruiz; Sergio Gomez.

INGHILTERRA SPAGNA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Spagna U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 21. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











