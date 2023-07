Diretta/ Spagna Ucraina U21 streaming video e tv. Iberici favoriti (5 luglio 2023)

DIRETTA SPAGNA UCRAINA U21: PARTITA COMBATTUTA!

Spagna Ucraina, in diretta mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadionul Steaua di Bucarest sarà una sfida valida per per la semifinale degli Europei Under 21. Iberici favoriti nonostante la fatica incontrata nell’eliminare la Svizzera nei quarti di finale, match vinto solo ai tempi supplementari, ma che ha confermato comunque la qualità della Nazionale spagnola, partita in pole position nei pronostici alla vigilia di questo Europeo di categoria.

Come Israele dall’altra parte del tabellone, l’Ucraina dalla sua si è confermata grande sorpresa, eliminando un’altra favoritissima come la Francia con un perentorio 1-3 in rimonta nel quarto di finale. A poco più di una settimana di distanza dunque Spagna e Ucraina si ritrovano di fronte nella competizione dopo il 2-2 nel girone, con entrambe le squadre che hanno chiuso a 7 punti la fase eliminatoria e gli spagnoli che si erano presi il primo posto nel raggruppamento solo grazie alla differenza reti.

SPAGNA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Spagna Ucraina U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Spagna Ucraina, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SPAGNA UCRAINA UNDER 21 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21

Le probabili formazioni della diretta Spagna Ucraina U21, match che andrà in scena allo Stadionul Steaua di Bucarest. Per la Spagna, Santiago Denia schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Khalaili, Azoulay, Gandelman, Gloukh; Tugerman, Gorno. Risponderà l’Ucraina allenata da Ruslan Rotan con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Gomes, Jones, Ramsey; Gibb-White, Gordon.

SPAGNA UCRAINA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spagna Ucraina U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 21. La vittoria della Spagna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo dell’Ucraina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











