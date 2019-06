Diretta Roland Garros 2019/ Djokovic Zverev streaming video e tv, orario (tennis)

Nella giornata del Roland Garros 2019 di mercoledì 5 giugno i match che ci interessano maggiormente, vale a dire quelli dei tabelloni Atp e Wta, prendono il via alle ore 14:00 e assisteremo alla conclusione dei quarti di finale. Siamo nella parte alta dei due tabelloni: questo significa che Novak Djokovic scende in campo per proseguire la sua marcia verso il quarto Slam consecutivo, prolungando il suo dominio nei grandi tornei e provando a mettere un altro tassello nella costruzione del Grande Slam di calendario. La sfida di oggi per il numero 1 Atp è comunque tosta: di fronte c’è Alexander Zverev, che gli ha già inflitto sconfitte pesanti (le finali di Roma – su terra – e delle Atp Finals) e che è apparso in netta crescita nella vittoria, nostro malgrado, contro Fabio Fognini. Un match che potrebbe rappresentare anche una sorta di passaggio di consegne, anche se a dire il vero Sasha deve ancora fare il salto di qualità nei Major; sembra più pronto a raccogliere il testimone Dominic Thiem, che punta alla seconda finale consecutiva a Parigi e che parte favorito nell’altro quarto, quello che lo oppone a un Karen Khachanov che si è liberato di Juan Martin Del Potro abbastanza nettamente, anche se ha dovuto giocare un quarto set. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2019, i match iniziano ormai tra poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2019

Come sempre saranno Eurosport ed Eurosport 2 a fornire la diretta tv del Roland Garros 2019: sul canale 210 del bouquet di Sky, disponibile anche su digitale terrestre – l’altro è riservato agli abbonati al satellite – dovrebbero essere trasmesse le partite del campo centrale. Sarà possibile assistere ai match di tennis anche in diretta streaming video: bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROLAND GARROS 2019: LE PARTITE FEMMINILI

Nella giornata odierna del Roland Garros 2019 giocano ovviamente anche le donne: stuzzica l’incrocio tra due teste di serie come Madison Keys e Ashleigh Barty, perché la statunitense sulla terra ha già ottenuto una finale a Roma e negli Slam ha giocato l’ultimo atto agli Us Open. Sembra essere una giocatrice cui manca sempre un centesimo per fare l’euro, che ha grande potenza ma potrebbe andare in difficoltà contro le geometrie della piccola australiana, non a caso affermatasi come singolarista dopo aver vinto tanto nel doppio (soprattutto con la connazionale Casey Dellacqua, quando era giovanissima) e che nel 2019 ha trionfato nel Premier Mandatory di Miami. La grande attrazione resta comunque quella dell’altro quarto: Simona Halep, che ha giocato due finali consecutive al Roland Garros ed è la campionessa in carica, parte nettamente favorita (per battere Iga Swiatek due giorni fa ha impiegato appena 45 minuti) ma non deve sottovalutare l’entusiasmo della diciassettenne Amanda Anisimova che, al netto di un tabellone non impossibile, ha raggiunto i quarti di uno Slam per la prima volta in carriera ma agli Australian Open era già stata agli ottavi, e adesso proverà a fare l’ulteriore salto di qualità. Non resta allora che dare la parola ai campi e rimanere in attesa dei risultati…



