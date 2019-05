Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Bautista streaming video e tv, orario (tennis)

C’è grande attesa per la giornata di sabato 1 giugno al Roland Garros 2019: si parte alle ore 11:00 e si completerà il programma del terzo turno, nel quale spicca una partita che per noi italiani potrebbe rappresentare l’highlight del torneo dello Slam, almeno fino a questo momento. Salvatore Caruso, classe ’92 da Avola (provincia di Siracusa) si è spinto per la prima volta in carriera oltre il primo turno di un Major e ha vinto un ulteriore match, quello dominato contro Gilles Simon. Oggi se la vede con Novak Djokovic: il serbo ha la possibilità aperta di vincere il secondo Slam consecutivo, mettere in bacheca il secondo Roland Garros e il sedicesimo grande torneo ma potrebbe anche vivere un ricordo pessimo, perchè lo scorso anno sulla terra di Parigi fu sconfitto a sorpresa da un nostro rappresentante, quel Marco Cecchinato che invece in questa edizione è stato fatto fuori al primo turno. Gioca anche Fabio Fognini, che giovedì ha chiuso i conti contro Delbonis appena prima dell’interruzione per oscurità: adesso la strada del sanremese incrocia quella di Roberto Bautista Agut, spagnolo contro il quale ha saldo positivo (6-3) ma ha perso l’ultimo incrocio – a Miami lo scorso marzo – essendo comunque 3-1 sulla terra. Per Fabio le possibilità di irrompere nella seconda settimana del Roland Garros 2019 non sono poche, e bisognerà sfruttarle anche perchè poi arrivare ai quarti potrebbe essere una logica conseguenza visto il tabellone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FOGNINI BAUTISTA

La diretta tv del Roland Garros 2019 sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Nel sabato del Roland Garros 2019, i giocatori che riusciranno a vincere otterranno il pass per la seconda settimana dello Slam: per qualcuno una formalità, per altri un sogno come per esempio per il già citato Caruso. Non solo per lui: Dusan Lajovic il quarto turno di un Major lo aveva già giocato ma cinque anni fa e proprio qui, nel frattempo ha raggiunto la prima finale Atp in carriera e lo ha fatto in un Masters 1000 (sconfitto a Montecarlo da Fabio Fognini) e ora prova a prendersi la gloria contro Alexander Zverev, sapendo che il giovane tedesco deve ancora fare il salto di qualità negli Slam. Promette scintille la partita tra Dominic Thiem e Pablo Cuevas: il primo è il finalista dello scorso anno e un possibile post-Nadal sulla terra rossa a livello di risultati (anche se difficilmente raggiungerà quei numeri), il secondo un veterano del circuito che su questa superficie sa esaltarsi unendo alla “garra” sudamericana una qualità sopraffina. Tra le donne, la partita tra la già citata Naomi Osaka e la giovane ceca Katerina Siniakova va senza dubbio seguita; attenzione poi alla seconda metà nella parte alta del tabellone, dove Aliona Bolsova è al primo terzo turno di uno Slam (non ne aveva mai giocato uno, non nel main drawn almeno) e sfida Ekaterina Alexandrova al suo miglior risultato nei Major. Chi vincerà potrebbe sfidare Amanda Anisimova, della quale abbiamo già parlato e che affronta la rediviva rumena Irina-Camelia Begu, dopo aver affondato la numero 11 del seeding Aryna Sabalenka (di nuovo).



