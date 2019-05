Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Delbonis streaming video e tv, orario dei match

Al Roland Garros 2019 è arrivato il momento di vivere le sfide di giovedì 30 maggio: prosegue il secondo turno del torneo dello Slam, si parte alle ore 11:00 sui vari campi e la giornata odierna ci presenterà in campo Fabio Fognini. L’azzurro è reduce dal derby vinto contro Andreas Seppi, una partita chiusa in quattro set ma nella quale l’altoatesino ha comunque avuto le sue possibilità; l’avversario adesso sarà Federico Delbonis, argentino che è un grande lottatore e si trova a proprio agio sulla terra rossa (come Fabio) e tre anni fa era stato l’eroe della straordinaria vittoria in Coppa Davis da parte della sua nazionale. Un impegno comunque abbordabile per Fognini, che al terzo turno potrebbe poi vedersela con Roberto Bautista Agut; il tabellone non è impossibile per l’azzurro, perchè la diretta del Roland Garros 2019 ci presenta un possibile avversario agli ottavi in Alexander Zverev, che su questa superficie ha perso anche contro Matteo Berrettini e che ha dovuto sudare sette camicie per eliminare, in cinque set, l’australiano John Millman.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2019 sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Al Roland Garros 2019 inoltre torneremo a vedere i due numeri 1: per Novak Djokovic l’esordio è stato assolutamente agevole (contro Hubert Hurkacz) e il nuovo ostacolo verso il quarto Slam consecutivo passa oggi da Henri Laaksonen, svizzero che è stato compagno di Coppa Davis di Federer e Wawrinka ma che non gli dovrebbe causare troppi problemi. Diverso il discorso per Naomi Osaka: la giapponese, a caccia del terzo Major in fila, è stata a due punti dalla sconfitta contro Anna Schmiedlova che le ha strappato il primo set con un eloquente 0-6. Certo è prerogativa dei numeri 1 quella di saper crescere man mano che si avvicina alla finale, ma la Osaka non è parsa brillantissima nella sfida di esordio e per tutto il 2019 – dopo gli Australian Open – in più l’avversaria di oggi si chiama Victoria Azarenka, che a Melbourne ha trionfato due volte e che è stata in cima alla classifica mondiale. Attenzione poi a Salvatore Caruso: dopo la strepitosa vittoria contro Jaume Munar, il tennista di Avola affronta al secondo turno del Roland Garros 2019 Gilles Simon, testa di serie numero 26. Un altro incrocio di un italiano contro un tennista francese: Simon, un veterano del circuito, parte favorito ma noi speriamo nella sorpresa…



