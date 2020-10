Diretta Roland Garros 2020/ Travaglia Nadal streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2020: TRAVAGLIA NADALA A PARIGI!

Al Roland Garros 2020 è venuto il momento di vivere i match del terzo turno, che inizieranno alle ore 11:00 di venerdì 2 ottobre: ancora Italia protagonista, avremo ben cinque rappresentanti nei due tabelloni. La grande sensazione resta Jannik Sinner, ma per oggi sono altri due i giocatori da seguire con maggiore attenzione: il primo è Stefano Travaglia, che incrocia le armi con sua maestà Rafael Nadal in una sfida tecnicamente impossibile, ma nel tennis come negli altri sport si parte sempre alla pari e allora l’ascolano è pronto a giocarsela per un miracolo. Ne ha bisogno mezzo Marco Cecchinato, tornato finalmente sui livelli di due anni fa: il palermitano affronta Alexander Zverev, finalista agli Us Open e detentore di tre Masters 1000 ma anche elemento incostante quando si tratta di giocare gli Slam, come dimostrano i 5 set che ha dovuto affrontare contro Pierre-Hugues Herbert sul centrale. Questi i due match più importanti che ci terranno compagnia nella diretta del Roland Garros 2020, ma come detto ci sono altri tre italiani e altre sfide interessanti nella giornata di venerdì, e allora andiamo a valutare il quadro completo dei match.

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2020 è come sempre disponibile sui due canali di Eurosport, solo quello principale sarà in chiaro sul digitale terrestre mentre l’altro necessita di un abbonamento alla televisione satellitare, e poi i clienti lo troveranno al numero 211 del decoder. Per seguire le partite dello Slam di Parigi in diretta streaming video bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player, mentre il sito ufficiale www.rolandgarros.com fornirà tutte le informazioni utili sul torneo, come le statistiche dei giocatori e i contenuti multimediali dalle interviste agli highlights.

La diretta del Roland Garros 2020 per i match del venerdì prosegue con Jannik Sinner: grandi speranze per l’altoatesino che, dopo aver schiantato Benjamin Bonzi, se la vede con Federico Coria. Fratello d’arte, di quel Guillermo che è stato ottimo giocatore sulla terra e che Nadal sconfisse nella celebre finale di Roma, iniziando così a diffondere la sua leggenda nel circuito Atp. Avremo poi in campo Lorenzo Sonego, che si è liberato di Kei Nishikori al quinto set: per il piemontese, lui pure in crescita straordinaria, l’avversario è Taylor Fritz che fa parte del seeding (numero 27) ma su questa superficie paga qualcosa rispetto al cemento. Potremmo dunque portare due italiani agli ottavi del Roland Garros 2020, e magari con un po’ di fortuna anche tre o quattro che sarebbero un grande risultato; tuttavia i nostri colori avanzano anche nel torneo femminile, dove la straordinaria Martina Trevisan ha rimontato e battuto la teenager Cori Gauff e sta vivendo un sogno. Per la fiorentina il match di oggi è contro Maria Sakkari: testa di serie numero 20, giocatrice sicuramente più pronta rispetto all’azzurra ma anche per la greca vale un po’ il discorso di Fritz, inoltre nel tennis Wta emozioni e situazioni quotidiane fanno la differenza, il che tradotto significa che la Trevisan ha comunque buone speranze di volare agli ottavi del Roland Garros 2020.

