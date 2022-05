Diretta Roland Garros 2022/ Cecchinato Hurkacz streaming video tv, orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: QUATTRO ITALIANI AL 2° TURNO!

La diretta del Roland Garros 2022 per giovedì 26 maggio ci presenta il secondo turno di questo Slam che si gioca sulla terra rossa di Parigi: iniziato ieri, si completa oggi con inizio dei match come sempre previsto per le ore 11:00. Piatto ricco per quanto riguarda gli italiani, perché ne abbiamo tre nel tabellone maschile e una nel femminile: Jannik Sinner, dopo il roboante esordio, se la vede adesso con Roberto Carballes Baena che è giocatore certamente più abituato a giocare su questa superficie, ma contro il quale l’altoatesino parte nettamente favorito come era già stato con Bjorn Fratangelo.

Diretta Roland Garros 2022/ Video streaming tv: Fognini si ritira, Nadal avanti

Più insidioso, ma non meno superabile, l’ostacolo che attende Lorenzo Sonego: a caccia del definitivo salto di qualità il piemontese sfida Joao Sousa, il portoghese che è più abituato a giocare negli Slam anche se non è mai esploso. Per Marco Cecchinato, autore di una grande rimonta con Pablo Andujar, l’ostacolo più tosto nella testa di serie numero 12 Hubert Hurkacz; infine, nella diretta del Roland Garros 2022 di oggi – che speriamo regali all’Italia belle soddisfazioni – avremo Camila Giorgi, impegnata con la kazaka Yulia Putintseva che per stile di gioco potrà dare fastidio all’italo-argentina.

Diretta/ Fognini Van de Zandschulp (risultato finale 0-2 ritiro): Fabio dà forfait!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE CECCHINATO HURKACZ

Ricordiamo che la diretta tv del Roland Garros 2022 sarà sui due canali di Eurosport, quello principale disponibile anche sul digitale terrestre e il secondo (Eurosport 2) accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare. L’emittente fa comunque parte anche del pacchetto DAZN: abbonandovi a questa piattaforma potrete dunque seguire i match del torneo (selezionati soprattutto dalla regia internazionale, che naturalmente cercherà di privilegiare i campi principali) in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Possiamo infine sottolineare che sul sito ufficiale di questo Slam, www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come i tabellini aggiornati in tempo reale.

Diretta Roland Garros 2022/ Streaming video tv: Tsitsipas ribalta Musetti!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Tutto sommato la diretta del Roland Garros 2022 sta procedendo bene per i nostri tennisti. Nella parte alta del tabellone maschile abbiamo infatti tre superstiti: se per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego passare il primo turno era francamente un obbligo (o quasi, visto che nello sport non si può ovviamente dare nulla per scontato), ritroviamo con piacere Marco Cecchinato nel secondo turno di uno Slam, perché il palermitano dopo la grande cavalcata proprio a Parigi (aveva raggiunto la semifinale) si era perso per strada, infilando una serie incredibile di sconfitte nei Major e uscendo dai primi 100 del ranking.

Naturalmente la sfida a Hurkacz, giocatore solidissimo che nelle ultime due stagioni si è consacrato – ha vinto il Miami Open, come ben ricorda il nostro Sinner – è durissima e il polacco è favorito per arrivare al terzo turno del Roland Garros 2022, ma chissà che Marco trovi sensazioni positive replicando magari la grande prova di Lorenzo Musetti, che ha sì perso contro Stefanos Tsitsipas ma prima si è portato in vantaggio di due set. Per Camila Giorgi invece il discorso è sempre lo stesso: la classe ’91 per potenzialità potrebbe anche arrivare in fondo, ma per contro non sarebbe inusuale vederla eliminata contro un’avversaria di molto inferiore. È un po’ lo spettro del tennis femminile di oggi, riassunto bene da una Giorgi che speriamo sia nella migliore versione qui al Roland Garros 2022, anche se per lei davvero è vero il detto che si guarda un match per volta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA