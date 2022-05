Diretta Roland Garros 2022/ Djokovic Nadal streaming video tv: show a Parigi (tennis)

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: C’È DJOKOVIC NADAL!

La diretta del Roland Garros 2022 per martedì 31 maggio è spettacolare: si giocano infatti i match che aprono il programma dei quarti di finale, e saremo nella parte alta del tabellone maschile e quella bassa del torneo femminile. Djokovic Nadal balza subito all’occhio: incrocio numero 59 tra i due super campioni, in questo momento unica rappresentanza dei Big Three (vista la prolungata assenza di Roger Federer) ma ancora da battere per arrivare a vincere gli Slam. Sarà allora un incontro infuocato, che vale “solo” per i quarti ma non per questo è meno sentito: anzi, chi dovesse superare il match avrebbe poi una strada verso la finale.

Non scontata però, perché l’altra sfida è Zverev Alcaraz: il giovanissimo spagnolo ha già fatto piangere entrambi i veterani a Madrid, adesso anche per lui (come per Alexander Zverev, che ci prova da qualche anno in più) si aprirebbe la domanda sull’eventuale fattibilità di battere i big sulla distanza dei cinque set, arrivando davvero a prendersi il mondo del tennis. Vedremo, intanto nel presentare la diretta del Roland Garros 2022 dobbiamo fare qualche considerazione anche sulle sfide del tabellone femminile, visto che tra le altre cose ci sarebbe la nostra Martina Trevisan impegnata nel quarto di finale contro Leylah Fernandez, risultato replicato rispetto a due anni fa e ora anche migliorabile…

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE DJOKOVIC NADAL

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv del Roland Garros 2022 è garantita da Eurosport: a questo punto i match dovrebbero essere tutti sul canale principale (visto che ne sono rimasti pochi) e dunque l’appuntamento sarà sul televisore “tradizionale” così come sul satellite – in questo caso per gli abbonati – con la possibilità di seguire il torneo dello Slam in diretta streaming video. Opportunità fornita dalla piattaforma DAZN, accessibile tramite i dispositivi compatibili; infine sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dai boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alle sfide del Roland Garros 2022 per questo martedì 31 maggio. Novak Djokovic e Rafa Nadal sono all’ennesima sfida di una rivalità epica, la più ampia considerando i Big Three: al Roland Garros, solo qui, sarà l’incrocio numero 11 (Rafa ne ha vinti 8) con la possibilità per entrambi di volare in semifinale e poi fare i conti con le due generazioni successive. Spettacolo nello spettacolo, con Djokovic che forse (ma è una ipotesi, niente più) può essere favorito dal fatto di essersi sbarazzato in tre set di Diego Schwartzman mentre Nadal, che tra una manciata di giorni compirà 36 anni, ha dovuto sostenere una battaglia contro Félix Auger-Aliassime, chiudendo al quinto set e lasciando parecchie energie sul campo. In ambito femminile, il quarto tra Coco Gauff e Sloane Stephens intriga: le due giocatrici di colore sono sempre state considerate eredi delle sorelle Williams. La carriera della Stephens (classe ’93) ha poi detto altro anche per gli infortuni ma ogni tanto la vediamo tornare a livelli accettabili; Coco invece ha tutta una vita tennistica davanti e i quarti del Roland Garros li aveva già giocati un anno fa, adesso deve provare a fare il vero salto di qualità per arrivare a posizioni di classifica e titoli più consoni a tutto l’hype che giustamente ha generato in questi anni. Staremo a vedere come andranno le cose…











