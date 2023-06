Diretta Roland Garros 2023/ Muchova Pavlyuchenkova streaming video tv: in campo, si comincia! (6 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: MATCH AL VIA!

Eccoci al via di un’altra giornata al Roland Garros 2023: nei quarti femminili abbiamo già visto che ci sarà Svitolina Sabalenka, e dunque ancora una volta Aryna Sabalenka affronterà una giocatrice ucraina. Contro Marta Kostyuk era finita con tanta tensione, diciamo così: sconfitta in campo, la giovane Kostyuk si era rifiutata di stringere la mano alla Sabalenka che le aveva chiesto se il problema fosse lei o la purtroppo nota guerra in Ucraina. In conferenza stampa, la numero 2 Wta aveva detto di essere odiata dall’avversaria, ma di capire la sua posizione per quanto sta accadendo nel suo Paese.

La Kostyuk ha corretto il tiro, sostenendo di non aver mai affermato di odiare la Sabalenka ma certamente di non rispettarla, per non aver mai preso posizione in merito alla guerra (la stessa Sabalenka aveva già sottolineato di non voler mischiare sport e politica). Insomma: una situazione non bellissima, la speranza è che oggi contro Elina Svitolina si possa vedere qualcosa di diverso e che a prevalere sia comunque il rispetto sul campo. Vedremo; è arrivato il momento di metterci comodi e lasciar parlare i protagonisti dei primi quarti di finale a Parigi, per la diretta del Roland Garros 2023 finalmente si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, rispettivamente ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e dunque riservati agli abbonati Sky. Per seguire i match in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, vi dovrete riferire all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

ROLAND GARROS 2023: ALCARAZ TSITSIPAS, I TESTA A TESTA

Possiamo dire che, nella diretta del Roland Garros 2023, le cose non inizino certamente bene per Stefanos Tsitsipas: in quattro incroci con Carlos Alcaraz il greco ha sempre perso, a cominciare dal match più significativo di tutti che è il terzo turno degli Us Open 2021, sostanzialmente il momento in cui il giovane spagnolo (di cui comunque già si parlava) aveva fatto irruzione confermando l’hype nei suoi confronti, andando a vincere una partita splendida con il risultato di 6-3 4-6 7-6 0-6 7-6. In quell’edizione del torneo dello Slam Alcaraz si era poi dovuto ritirare contro Félix Auger-Aliassime, nei quarti.

Tsitsipas lo ha trovato qualche mese dopo ancora negli Stati Uniti, negli ottavi del Miami Open, e ha perso per 7-5 6-3. Gli ultimi due incroci sono arrivati sulla terra, entrambi a Barcellona: l’anno scorso Alcaraz ha vinto con il punteggio di 6-4 5-7 6-2, quest’anno invece i due giocatori si sono affrontati in finale e lo spagnolo ha vinto il titolo per 6-3 6-4, confermando il fatto che Tsitsipas nelle finali dei 500 perde sempre. Oggi siamo ai quarti del Roland Garros 2023: il greco va a caccia di una vittoria che spezzi la maledizione Alcaraz e lo avvicini al primo Slam in carriera, ma sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

ROLAND GARROS 2023: ECCO I QUARTI!

Martedì 6 giugno al Roland Garros 2023 è la giornata in cui cominciano i quarti di finale: siamo nella parte alta del tabellone Atp e in quella bassa del main draw Wta, e purtroppo non ci sono più italiani perché gli ultimi rimasti in corsa, vale a dire Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, sono stati eliminati domenica, rispettivamente da Karen Khachanov e Carlos Alcaraz. Che tornano in campo appunto oggi, perché i due match dello Slam maschile sono Alcaraz Tsitsipas e Djokovic Khachanov: un grande spettacolo, con la presenza di Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che due anni fa si sono incrociati in una splendida finale e potrebbero replicarla, anche se non sarà facile.

Non lo sarà, perché nella diretta del Roland Garros 2023 bisogna fare i conti con Alcaraz e Khachanov: uno, il numero 1 Atp che ormai è pienamente consapevole di poter andare a vincere il secondo Major in carriera e resta il giocatore da battere. L’altro, che ha mostrato una grande solidità pur, magari, mancando del talento di certi colleghi. Ci aspettiamo scintille nella diretta del Roland Garros 2023 per l’inizio dei quarti di finale: alla fine della giornata scopriremo i primi semifinalisti e non vediamo l’ora, anche se purtroppo l’Italia si è nuovamente dovuta sedere in anticipo, certamente con qualche rammarico per come sono andate le cose.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta del Roland Garros 2023 bisogna chiaramente considerare anche i match del torneo femminile. Qui troviamo Muchova Pavlyuchenkova e Svitolina Sabalenka, e i motivi di interesse ci sono tutti: Anastasia Pavlyuchenkova per esempio sta vivendo una seconda giovinezza (è una classe ’91), ha rimontato in maniera vincente una “terraiola” come Elise Mertens e oggi se la vede con una Karolina Muchova che è l’ennesima rappresentante di una Repubblica Ceca che in maniera tremendamente costante continua a sfornare talenti nel tennis femminile (ricordiamo che qui Marketa Vondrousova ha giocato una finale e Barbora Krejcikova ha addirittura vinto il titolo).

Dall’altra parte, Elina Svitolina cerca di chiudere i conti con quello Slam che ancora le manca: sarebbe clamoroso se lo dovesse fare a meno di un anno dalla nascita della figlia, tornata sul circuito l’ucraina non ha perso tempo e mostrato al mondo di poter essere ancora una delle migliori. Peccato che la sua avversaria si chiami Aryna Sabalenka: la vittoria agli Australian Open ha sbloccato la bielorussa che sta avendo una stagione straordinaria, e forse è la principale candidata a portare a casa il titolo Major. Per sapere come andranno le cose, noi ci dobbiamo affidare ai campi: tra poco per la diretta del Roland Garros 2023 si tornerà a giocare…











