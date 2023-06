Diretta Roland Garros 2023/ Cocciaretto Pera streaming video tv, 3° turno a Parigi (oggi 3 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: OGGI COCCIARETTO PERA!

La diretta del Roland Garros 2023 ci offre anche oggi, sabato 3 giugno, le partite del terzo turno che è cominciato ieri sui prestigiosi campi in terra rossa di Parigi, sede del secondo torneo stagionale del Grande Slam e appuntamento più importante dell’anno del tennis su questa superficie. Anche oggi si comincerà a giocare dalle ore 11.00 del mattino, dobbiamo osservare purtroppo che in ottica italiana sarà una giornata molto meno intensa rispetto a ieri, con la sola Elisabetta Cocciaretto che scenderà in campo.

Infatti, nel terzo turno del Roland Garros 2023 avevamo quattro tennisti italiani, tre uomini e una donna: curiosamente, in campo maschile i tre erano tutti nella metà del tabellone impegnata ieri, quando ci siamo quindi goduti le partite di Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Seconda metà del tabellone femminile invece per Elisabetta Cocciaretto, che dovrà vedersela oggi con la statunitense Bernarda Pera: le posizioni di classifica sono molto simili, 44 l’azzurra e 36 Pera, dunque è una partita sicuramente aperta a ogni possibile esito. Massima attenzione a Cocciaretto Pera di conseguenza oggi nella diretta Roland Garros 2023.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2023 viene garantita da Eurosport: è questo l’unico appuntamento dedicato al torneo dello Slam, ricordando che i canali di riferimento sono due e cioè Eurosport 1 ed Eurosport 2, che sono visibili su abbonamento nei pacchetti di Sky e DAZN. Per seguire i match del Roland Garros 2023 in diretta streaming video, il punto di riferimento è invece il servizio offerto da Discovery +; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Poca Italia quindi oggi nella diretta Roland Garros 2023, allora proviamo ad identificare qualche altra partita di spicco. Nel tabellone maschile sarebbe stato il giorno di Jannik Sinner, che però ha perso dopo una maratona infinita di cinque ore e mezza contro il tedesco Altmaier, che di conseguenza oggi sfiderà il bulgaro Dimitrov. Il match più stuzzicante potrebbe essere Zverev Tiafoe, con il tedesco favorito ma comunque esito non scontato, mentre sembrano nettamente favoriti sia il norvegese Ruud contro il cinese Zhang sia il danese Rune contro l’argentino Olivieri.

In campo femminile le sorprese sono già state numerose in questa prima settimana del Roland Garros 2023, ma sicuramente il punto di riferimento è la polacca Swiatek, che oggi sarà grande favorita nel suo match del terzo turno contro la cinese Wang. In teoria potrebbe filare tutto liscio anche per la statunitense Gauff, la tunisina Jabeur e la kazaka Rybakina, le altre teste di serie di spicco impegnate oggi, perché saranno tutte opposte a giocatrici fuori dalle 32 teste di serie: andrà tutto come previsto oppure ci sarà qualche sconfitta eccellente?











