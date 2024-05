Diretta Roland Garros 2024/ Cobolli Rune streaming video tv: tanti italiani nel 2° turno! (oggi 30 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: GIORNATA RICCA DI ITALIANI!

Sarà una giornata ricca di italiani quella di giovedì 30 maggio al Roland Garros 2024: martedì abbiamo avuto un en plein di vittorie ma soprattutto la forte pioggia caduta su Parigi, che ha ritardato il programma di almeno cinque ore, ha costretto gli organizzatori a rivedere i loro piani, spostando inevitabilmente alcuni match al giorno seguente. Oggi dunque si giocheranno Fognini Paul e Musetti Monfils, delle quali avevamo già parlato: in caso di vittoria, i nostri due azzurri dovranno poi scendere in campo già venerdì, senza il giorno di pausa che solitamente viene garantito dai Major.

Un fastidio ovviamente, ma nel tennis è un’eventualità da mettere in conto. Tornano poi a giocare i vincitori del primo turno, come già dicevamo: la sfida più intrigante è quella che oppone Flavio Cobolli, in forte crescita, a Holger Rune che si deve ritrovare ma è certamente uno dei giocatori più attesi nella diretta del Roland Garros 2024. Un ottimo Luciano Darderi sfiderà Tallon Griekspoor e sulla terra ha tutto per fare il colpo e volare al terzo turno dello Slam, mentre Giulio Zeppieri forse non si aspettava di essere in campo giovedì ma ha avuto un sorteggio favorevole e l’ha sfruttato, ora per il suo secondo turno alza l’asticella affrontando Thanasi Kokkinakis, grande talento ma molto incostante.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERE IL TORNEO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Roland Garros 2024, almeno sui canali della nostra televisione, è disponibile solo per gli abbonati al satellite, perché ormai sappiamo che il torneo dello Slam viene trasmesso da Eurosport attraverso i suoi due canali, che trovate ai numero 210 e 211 del decoder di Sky. Esistono comunque le alternative, anche se dovrete comunque sottoscrivere un abbonamento: ci sono tre opzioni per la diretta streaming video che riguardano piattaforme che mandano in onda il programma del Roland Garros 2024, nello specifico si tratta di DAZN, Discovery Plus e naturalmente Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: IL PUNTO SUGLI AZZURRI

Questi i match del Roland Garros 2024 per giovedì: quante probabilità ci sono che gli italiani facciano strada arrivando al terzo turno? Non è mai facile tracciare ipotesi, ma ci proviamo: Fabio Fognini sulla terra è certamente favorito contro Tommy Paul, ma oggi lo statunitense ha certamente un livello superiore a quello del sanremese e soprattutto su questa superficie ha raggiunto la semifinale a Roma, dunque si è potuto testare sul rosso e adesso il match si prospetta intrigante. Possiamo considerare favorito anche Lorenzo Musetti: Gael Monfils è un giocatore straordinario, ma in calo da tempo anche per acciacchi fisici, attenzione però perché questo è lo Slam di casa e avrà tutta la spinta del pubblico.

Forse ha qualcosa in più anche Darderi nei confronti di Griekspoor: lo diciamo anche qui per la terra, l’olandese in realtà è un avversario cresciuto molto negli ultimi mesi e dunque le previsioni dicono che sia lui il favorito per arrivare al terzo turno. Lo stesso naturalmente per Rune, ma Cobolli può sovvertire il pronostico: il fiorentino sta giocando bene ed è “sfacciato” al punto giusto da scendere in campo contro il giovane danese, che ha già un certo status, senza guardare al curriculum. Infine Zeppieri: meno navigato di Kokkinakis, ma su un campo che lo favorisce e potendo approfittare dell’incostanza dell’australiano. Insomma, anche oggi la diretta del Roland Garros 2024 potrebbe dirci bene.











