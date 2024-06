Diretta Roland Garros 2024/ Paolini Andreescu streaming video tv: ancora il terzo turno (oggi 1° giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ATTENZIONE A PAOLINI ANDREESCU

Cambia il mese e si completa il terzo turno nella diretta Roland Garros 2024 oggi, sabato 1° giugno, sempre con l’inizio delle partite fissato alle ore 11.00 del mattino. Si avvicina la metà del percorso per l’appuntamento di Parigi, il più importante dell’anno sulla terra rossa, che in questo 2024 vivrà anche un prestigioso bis olimpico nel cuore dell’estate. Oggi ci attenderanno due partite di giocatori italiani: Djokovic Musetti meriterà una trattazione a parte, quindi adesso concediamo la ribalta a Paolini Andreescu, sfida di sicuro fascino nel tabellone femminile.

Jasmine Paolini sta vivendo una stagione molto positiva, con la perla naturalmente del trionfo al WTA 1000 di Dubai, per cui adesso è la testa di serie numero 12 e nei turni precedenti non ha ancora concesso alcun set alle sue rivali, vincendo contro l’australiana Saville e la statunitense Baptiste sempre in due set. Adesso il livello di difficoltà certamente si alza, perché la canadese Bianca Andreescu ha una caratura superiore, sebbene sia lontano il memorabile 2019 nel quale vinse Indian Wells, Toronto e US Open: per il terzo turno di uno Slam è comunque una sfida eccellente e quindi possiamo ben dire che Paolini Andreescu sarà uno dei piatti forti della diretta Roland Garros 2024 in questo sabato di inizio giugno.

ROLAND GARROS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Tifosi e appassionati, se non hanno la fortuna di godersi magari un weekend parigino dal vivo, sanno che c’è un’ottima copertura del torneo dello Slam, anche se in tutte le opzioni è necessario un abbonamento. Cominciamo naturalmente dalla diretta tv del Roland Garros 2024, che è disponibile su Eurosport attraverso i suoi due canali, ai numeri 210 e 211 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà particolarmente abbondante invece la diretta streaming video del Roland Garros 2024, fornita infatti dai servizi delle piattaforme Sky Go, DAZN, Discovery + e Now Tv.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ALTRI MATCH ILLUSTRI

Continuando a presentare la diretta Roland Garros 2024 per quello che succederà oggi suoi campi in terra rossa di Parigi, ecco che tra coloro che disputeranno nelle prossime ore il proprio match del terzo turno ci sarà anche il russo Daniil Medvedev, che è uno dei nomi eccellenti nella metà del tabellone presidiata da Novak Djokovic. Per Medvedev oggi l’avversario sarà il ceco Tomas Machac, giocatore senza dubbio di buon livello ma che sarà chiamato a un’impresa, anche considerando che nel turno precedente ha avuto bisogno di cinque set per battere l’argentino Navone, mentre Medvedev ha beneficiato del ritiro del serbo Kecmanovic nel corso del secondo set.

Altro nome di spicco oggi per la diretta Roland Garros 2024 sarà sicuramente quello del tedesco Alexander Zverev, che grazie al successo agli Internazionali d’Italia a Roma è la seconda testa di serie più alta in questa metà del tabellone. Sappiamo che la terra rossa è una superficie particolarmente congeniale a Zverev, che oggi affronterà un rivale comunque di buonissimo livello come l’olandese Tallon Griekspoor, che nel turno precedente ha fermato la corsa dell’azzurro Luciano Darderi. Questi sono quindi alcuni degli spunti più significativi che la diretta Roland Garros 2024 promette di regalarci oggi…











