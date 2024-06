Diretta Roland Garros 2024/ Paolini Rybakina streaming video tv: l’azzurra per la semifinale! (oggi 5 giugno)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: JASMINE PAOLINI PER IL SOGNO!

È il giorno di Jasmine Paolini al Roland Garros 2024: mercoledì 5 giugno si completa infatti il programma dei quarti di finale, e Paolini Rybakina infiamma la parte bassa del tabellone femminile. Dopo la brillante rimonta su Elina Avanesyan, la lucchese insegue il sogno: per la prima volta ai quarti di uno Slam, va a caccia della prima semifinale ma sa che, rispetto ai giorni scorsi, l’asticella è decisamente più alta perché Elena Rybakina è la quarta giocatrice al mondo, ha già vinto Wimbledon e quest’anno ha giocato la finale a Miami, è una giocatrice che se sta bene è in grado di rivaleggiare con Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, anche sulla terra.

Proprio le condizioni fisiche sono il grande cruccio della kazaka – di origine russa – perché spesso e volentieri la Rybakina non riesce a giocare più tornei consecutivamente; il pronostico nella diretta del Roland Garros 2024 pende chiaramente dalla sua parte ed è giusto dirlo, allo stesso modo però bisogna aggiungere che Jasmine Paolini ha ben poco da perdere e dunque farà il suo match, si parte comunque dallo 0-0 e quindi vedremo come andranno le cose, ora però per la diretta del Roland Garros 2024 dobbiamo fare un focus anche sugli altri tre match che sono in programma questo mercoledì 5 giugno, dedicato ai quarti di finale.

Essendo arrivati agli ultimi giorni del Roland Garros 2024, la diretta tv dello Slam di Parigi sarà di fatto fornita da un solo canale: Eurosport 1, quello principale dell’emittente, si trova al numero 210 del decoder e dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Qui andranno in scena tutti i match del giorno, anche se consigliamo comunque di tenere d’occhio la programmazione di Eurosport 2 (numero 211); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, come sempre viene garantita dalle tre piattaforme cui bisognerà essere abbonati, vale a dire DAZN, Discovery Plus e Now Tv.

Iniziamo allora con il dire che la diretta del Roland Garros 2024 per oggi prevede anche Andreeva Sabalenka: la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 del tabellone, ha una straordinaria costanza e ha già giocato le finali di Madrid e Roma, ha due vittorie consecutive agli Australian Open e dunque è la chiara favorita del match, che però sarà molto interessante perché Mirra Andreeva, sorella minore di quella Erika che la Sabalenka ha battuto al Roland Garros 2024, è una diciassettenne che già da qualche tempo è considerata la futura numero 1 del ranking Wta, intanto si è presa il primo quarto Slam in carriera e ora punta al bersaglio grosso.

I due match nel tabellone maschile sono invece entusiasmanti: Djokovic Ruud è la riedizione dell’ultima finale e ci dirà se Novak Djokovic manterrà ancora, almeno per qualche giorno, il primo posto nel ranking (a scapito di Jannik Sinner) dopo due incredibili maratone al quinto set, mentre Zverev De Minaur potrebbe rappresentare la consacrazione di un Alex De Minaur tornato finalmente sui livelli che da lui si aspettavano, oppure la possibilità di Alexander Zverev di fare pace con quel Roland Garros che due anni fa gli aveva tolto la possibilità di vincere il primo Slam e diventare numero 1. Non resta che affidarsi alla diretta di oggi per scoprire come andranno le cose…











