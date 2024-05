Diretta Roland Garros 2024/ Streaming video tv: la prima giornata a Parigi! (oggi domenica 26 maggio)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: ECCO LO SLAM DI PARIGI!

Eccoci finalmente arrivati alla diretta del Roland Garros 2024: il secondo Slam nella stagione di tennis prende il via alle ore 11:00 di domenica 26 maggio, il che ci dice subito che il primo turno durerà più dei canonici due giorni e che in questo modo, anticipando l’avvio del torneo, gli organizzatori si prendono più margine per eventuali interruzioni dovute alla pioggia. Ricordando che gli Australian Open sono stati vinti da Jannik Sinner, per l’altoatesino resta intatta la virtuale possibilità di centrare il Grande Slam di calendario; tuttavia Sinner deve innanzitutto testare le sue condizioni, visto che non ha giocato agli Internazionali d’Italia dopo l’infortunio all’anca che l’ha costretto al ritiro da Madrid.

A proposito di problemi fisici, la diretta del Roland Garros 2024 potrebbe essere il grande momento di Rafa Nadal: padre e padrone degli Open di Francia, lo spagnolo ha trionfato 14 volte a Parigi e naturalmente vorrebbe un ultimo giro di giostra, ma dopo aver perso a Roma contro Hubert Hurkacz ha addirittura parlato (non per la prima volta) di ritiro anticipato, e forse per la prima volta di sempre – il che parrebbe paradossale – non possiamo inserirlo nel lotto dei grandi favoriti. Tuttavia, aspettiamo a scommettere contro Nadal, uno che al Roland Garros ha sempre tirato fuori risorse extra e ha giocato su livelli sempre sconosciuti a tutti gli altri.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2024 viene affidata a Eurosport: sarà questa emittente a fornire le immagini dai campi principali del torneo, nel nostro Paese i due canali (c’è anche Eurosport 2, che affiancherà quello principale) si trovano ai numeri 210 e 211 della televisione satellitare e dunque per assistere ai match avrete bisogno di un abbonamento. Segnaliamo però che Eurosport è presente anche su alcune piattaforme che permettono la visione in diretta streaming video: nello specifico si tratta innanzitutto di Now Tv, che “affianca” la programmazione di Sky, e poi anche di DAZN e Discovery Plus, anche queste in abbonamento.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024: I TEMI PRINCIPALI

La diretta del Roland Garros 2024 sarà un bel banco di prova anche e soprattutto per gli italiani, che stanno vivendo un ottimo momento: la stagione sulla terra ha dato buone indicazioni, dalle vittorie di lusso centrate da Flavio Cobolli e Luciano Darderi al tentativo di risalita di Lorenzo Musetti, mentre chi appare attualmente in difficoltà sembra essere Lorenzo Sonego che tra l’altro non ha nella terra rossa la superficie favorita. In campo femminile abbiamo invece assistito alla vittoria di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio di Roma: contesti diversi per le due giocatrici che però si sono in qualche modo rilanciate e possono sfruttare il titolo casalingo anche per crescere nel singolare.

Per il resto, la lista dei favoriti rimane ampia: come Sinner, anche Carlos Alcaraz ha saltato gli Internazionali d’Italia per prepararsi alla diretta del Roland Garros 2024, forse la principale insidia per tutti rimane lui ma noi giustamente facciamo il nome di Alexander Zverev, che per la seconda volta (dopo sette anni) ha trionfato al Foro Italico e con il Roland Garros ha un conto in sospeso dal 2022, quando si infortunò gravemente in una semifinale contro Nadal che dava la sensazione di poter vincere. Il tedesco ci crede, ma sulla distanza dei cinque set deve ancora fare lo step decisivo: staremo dunque a vedere cosa succederà…











