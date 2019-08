Diretta Roma Arezzo/ Streaming video e tv: ultima amichevole giallorossa

Roma Arezzo, in diretta dallo Stadio Città di Arezzo, sabato 17 agosto 2019 alle ore 19.30, sarà un’amichevole tra il club toscano e i giallorossi, che chiuderanno così la loro preparazione estiva in vista del campionato di Serie A, che prenderà il via la settimana successiva. Ultima sfida di un lungo cammino di preparazione per la Roma di Paulo Fonseca, che si sta già distinguendo come tecnico che ama il gioco d’attacco e capace di far vedere il lato più spregiudicato delle proprie squadre, così come era accaduto anche nella precedente esperienza sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Quella contro l’Arezzo sarà più di una sgambata, la formazione allenata da Alessandro Dal Canto ha dimostrato l’anno scorso di poter veleggiare nell’alta classifica della Serie C e anche quest’anno proverà a rincorrere il ritorno in cadetteria, già rodato da due partite ufficiali affrontate prima di questa amichevole, ovvero i due turni di Tim Cup contro Turris e Crotone.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME VEDERE LA PARTITA

Roma Arezzo, sabato 17 agosto 2019 alle ore 19.30, si potrà seguire in diretta tv su Sky con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere il match in esclusiva collegandosi sul canale numero 213, Roma TV, oppure in diretta streaming video via internet collegandosi, tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA AREZZO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Arezzo, amichevole che si svolgerà presso lo stadio Città di Arezzo. L’Arezzo allenato da Daniele Di Donato affronterà il match con un 4-3-3 con questo undici titolare: Pissardo; Borghini; Burzigotti, Baldan, Sereni; Buglio, Basit, Foglia; Belloni, Cutolo, Rolando. Risponderà la Roma allenato da Fonseca che schiererà un 4-3-3 con Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Schick.



© RIPRODUZIONE RISERVATA