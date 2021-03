Diretta/ Roma Ascoli Primavera, streaming video e tv. Testacoda al Tre Fontane

DIRETTA ROMA ASCOLI PRIMAVERA: MATCH TESTA CODA

Roma Ascoli primavera, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Tre Fontane, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Testacoda al Tre Fontane tra la Roma capolista del campionato Primavera e l’Ascoli fanalino di coda della classifica. I giallorossi hanno ripreso la vetta solitaria del torneo nell’ultima sfida disputata, è bastato un 1-0 al Bologna per staccare di nuovo di 2 punti l’Inter, fermata sul pari dall’Atalanta. L‘Ascoli resta invece ultimo in classifica ma è reduce da quella che è stata l’agognata prima vittoria della stagione in campionato, in casa contro la Lazio. Un exploit particolarmente atteso che pur mantenendo i marchigiani ultimi per distacco ha regalato nuovo entusiasmo all’ambiente, anche se i play out distano ancora 8 punti per i bianconeri. E’ chiaro però che almeno sulla carta per i giallorossi il calendario offre un’importante occasione per consolidare il primato in classifica, con Inter e Sampdoria che continuano a premere alle spalle della squadra allenata da Alberto De Rossi.

Diretta/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1) streaming: espulso Mercati

DIRETTA ROMA ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Ascoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

Diretta/ Lazio Torino Primavera, streaming video tv: biancazzurri, la Coppa esalta

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Ascoli Primavera presso lo stadio Tre Fontane. I padroni di casa allenati da Alberto De Rossi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Boer, Tomassini, Feratovic, Ndiaye, Vicario, Tripi, Podgoreanu, Darboe, Tall, Bove, Ciervo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Bolletta; Marucci, Markovic, Alagna, Lisi; Franzolini, Ceccarelli, Olivieri; D’Agostino; Intinacelli, Ibrahimi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Roma e Ascoli Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 5.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 9.00 volte la posta scommessa.

Diretta/ Inter Lazio Primavera (risultato finale 2-4): biancocelesti qualificati!

© RIPRODUZIONE RISERVATA