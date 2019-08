Diretta Roma Athletic Bilbao/ Streaming video e tv: bella amichevole a Perugia

Roma Athletic Bilbao, in diretta dallo stadio Renato Curi di Perugia, è la partita amichevole che alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 7 agosto 2019, costituisce un nuovo impegno per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi hanno cambiato guida tecnica e si sono affidati a un allenatore debuttante nel calcio italiano, dunque in questa circostanza giocare molto è fondamentale, per recepire le idee e gli schemi della nuova guida tecnica. Oggi è in programma un nuovo test internazionale di ottimo livello contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao: la Roma pochi giorni fa ha ottenuto una vittoria preziosa sul campo dei francesi del Lille, oggi naturalmente si spera in una conferma da parte dei giallorossi in Roma Athletic Bilbao.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Adesso vi segnaliamo l’appuntamento con la diretta tv di Roma Athletic Bilbao. L’amichevole di Perugia sarà infatti disponibile su Roma TV, il canale tematico giallorosso disponibile con un abbonamento a parte al numero 213 della piattaforma satellitare Sky, che tuttavia non è compreso nell’offerta della diretta streaming video di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO

Parlando ora anche delle probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao, i giallorossi di Paulo Fonseca potrebbero vedere confermato il modulo 4-2-3-1 che il nuovo allenatore aveva utilizzato già nell’ultima amichevole disputata dai capitolini contro il Lilla. In porta Pau Lopez, altra grande novità dell’estate della Roma, a conferma della tradizione straniera fra i pali giallorossi – sperando che ricordi più Alisson e Szczesny piuttosto che Olsen. Davanti a lui la difesa a quattro potrebbe prevedere Florenzi a destra, Fazio e Juan Jesus centrali, Kolarov a sinistra, con il nuovo acquisto Spinazzola che però è un altro nome molto valido. Coppia mediana con un possibile ballottaggio, perché Pellegrini, Cristante e un altro nuovo acquisto estivo, cioè Diawara, sono in tre per due posti; ecco poi in attacco la linea della trequarti che dovrebbe essere formata da Ünder, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Dzeko, anche se qui per il bosniaco resta naturalmente da capire quale sarà il suo destino in questa stagione.



