Diretta Roma Bologna Primavera/ Streaming video tv: giallorossi in crisi

Roma Bologna Primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi stanno attraversando un momento difficile, reduci da due sconfitte consecutive in trasferta. Dopo il 3-2 subito sul campo del Torino è arrivato un rotondo 3-0 per gli avversari a Firenze, contro i viola in una sfida in cui la Roma, confermando i problemi difensivi già visti persino nella goleada interna, 6-3, inflitta al Chievo all’esordio, non è riuscita a sfruttare un attacco che aveva realizzato 8 gol nelle prime due partite di campionato. Dall’altra parte c’è un Bologna sorprendente, che era partito perdendo proprio 6-3 in casa della Fiorentina. Poi tre vittorie consecutive per i felsinei: due partite in casa consecutive in campionato, entrambe vinte con il punteggio di 3-2 contro Napoli e Chievo. Nel mezzo, l’impegno di Coppa Italia vinto con un roboante 2-5 in casa del Livorno. Un avversario dunque da prendere con le molle per i capitolini che non possono perdere altro terreno dalla vetta della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Bologna Primavera, oggi alle ore 11.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Bologna Primavera per oggi sabato 5 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per la Roma di Alberto De Rossi schierata con: Cardinali; Parodi, Trasciani, Plesnierowicz, Calafiori; Bove, Darboe, Riccardi; D’Orazio, Estrella, Providence. 4-3-3 per il Bologna allenato da Emanuele Troise schierato con: Molla, Portanova, Visconti, Mazza, Boloca, Khailoti, Ruffo, Koutsoupias, Farinelli, Cossalter, Juwara.



