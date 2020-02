Diretta Roma Bologna/ Streaming video tv: Fonseca vuole ripartire subito (Serie A)

Roma Bologna, che verrà diretta dal signor Marco Guida, si gioca venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma e sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I giallorossi provano a ripartire dopo il poker incassato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, costato l’aggancio al quarto posto da parte dell’Atalanta. Un inizio di 2020 non lusinghiero per la squadra di Paulo Fonseca che su 5 partite di campionato ha vinto solo quella disputata in trasferta contro il Genoa. Il Bologna è invece reduce da due successi consecutivi che stanno alimentando le speranze di qualificazione in Europa League, con il sesto posto lontano per i felsinei solamente 2 lunghezze. All’andata la Roma ha espugnato con un gol all’ultimo secondo di Edin Dzeko lo stadio Dall’Ara, vincendo sempre col punteggio di 2-1 anche l’ultimo precedente interno contro i rossoblu, il 18 febbraio scorso. Il Bologna invece non vince all’Olimpico in casa della Roma dal 2-3 del 16 settembre 2012.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bologna sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 202 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Bologna, venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La Roma allenata da Fonseca dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. Il Bologna guidato in panchina da Mihajlovic sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Tomiyasu; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Roma e Bologna, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.60, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.25 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 5.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.50 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA