DIRETTA ROMA CASALMAGGIORE/ Video streaming Rai: cosa accadde all’andata? (volley A1, 24 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA CASALMAGGIORE: I TESTA A TESTA

C’è poco da dire sui precedenti che ci introducono alla diretta di Roma Casalmaggiore: questa partita si è giocata soltanto una volta, ovviamente il riferimento è quello al match di andata della Serie A1 in corso di svolgimento ed eravamo al PalaRadi di Cremona. Ne era comunque uscita una sfida davvero molto bella: a vincerla era stata Roma, un colpo esterno arrivato al tie break con i parziali di 25-22, 22-25, 26-28, 25-21, 13-15. Era il 18 novembre; partita sigillata da un muro di Michela Rucli che nel corso del match ne aveva piazzati ben 5, chiudendo con un totale di 10 punti.

Roma ne aveva avuti 24 da una scintillante Erblira Bici, e 19 da Giulia Melli; a Casalmaggiore invece non erano bastati i 25 a testa di Elena Perinelli e Malwina Smarzek, mentre Breana Edwards aveva contribuito con 22 punti. La sconfitta era arrivata anche in virtù degli errori punti da parte di queste tre: certamente i 72 punti combinati avevano portato la Trasportipesanti ad un passo dalla vittoria, ma bisogna anche citare un totale di 25 errori che alla fine avevano fatto la differenza a favore di Roma. Adesso sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose nel corso della partita al Palazzetto dello Sport, una vittoria consentirebbe alla squadra capitolina di blindare la sua posizione nei playoff mentre come già detto Casalmaggiore tornerebbe a sperare con un blitz esterno questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Casalmaggiore sarà trasmessa su Rai Sport: è questa infatti la partita che, trattandosi di un anticipo nella giornata di volley Serie A1, viene affidata alla televisione di stato. Il canale è al numero 58 del vostro televisore, e ovviamente sarà possibile usufruire dell’opzione di diretta streaming video visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app; in aggiunta, bisogna ricordare che tutti i match di questo campionato femminile sono garantiti anche dalla piattaforma Volleballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ROMA CASALMAGGIORE

PER UN POSTO NEI PLAYOFF!

Roma Casalmaggiore è in diretta dal Palazzetto dello Sport nella capitale, alle ore 20:30 di sabato 24 febbraio: si gioca per la 21^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. Possiamo definirla una sfida importante per la zona playoff: Roma, che nell’ultimo turno ha battuto Pinerolo al tie break, occupa attualmente l’ottava posizione e si deve difendere dagli assalti di due squadre, in particolar modo Firenze ma anche la stessa Casalmaggiore, che dal canto suo ha vinto un match fondamentale a Busto Arsizio, ha chiuso i conti con la salvezza ma ora vuole prendersi una post season in una stagione non in linea con l’ultima.

A bocce ferme possiamo chiaramente dire che per Casalmaggiore la qualificazione alla post season sarebbe comunque un obiettivo minimo, mentre l’Aeoritalia realizzerebbe davvero un grande colpo; con queste premesse possiamo adesso dedicarci alla diretta di Roma Casalmaggiore aspettando di scoprire cosa succederà in campo, nel frattempo possiamo anche fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da una serata che si annuncia davvero molto interessante e, come già detto, importante per la classifica.

DIRETTA ROMA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Roma Casalmaggiore possiamo innanzitutto dire che entrambe le squadre hanno un bilancio negativo: le capitoline hanno ottenuto 9 vittorie a fronte di 11 sconfitte, mentre la Trasportipesanti ha 7 affermazioni con 13 ko. La corsa ai playoff prosegue: Roma, battendo Pinerolo, si è portata a tre punti dalle piemontesi che occupano il sesto posto in classifica, davanti alla Aeroitalia c’è anche Vallefoglia e sono queste le due squadre sulle quali le capitoline possono fare la corsa, blindando ancor più la loro qualificazione ai playoff che, a quattro giornate dal termine, è vicina ma non scontata.

Ovviamente discorso diverso per quanto riguarda Casalmaggiore, che tecnicamente potrebbe ancora retrocedere guardando il mero discorso aritmetico ma in realtà è ampiamente al sicuro; le cremonesi hanno faticato parecchio rispetto alla passata stagione e non sono riuscite a confermarsi, andare ai playoff sistemerebbe in qualche modo le cose ma la rincorsa è difficile anche per la presenza di Firenze, perché sarebbero appunto due le squadre da scavalcare. Vedremo allora cosa succederà in campo tra poche ore, non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Roma Casalmaggiore anche per scoprire come cambierà la classifica di Serie A1.











