Diretta Roma Cremona/ Streaming video tv: obiettivi opposti (basket Serie A)

Roma Cremona, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore, si gioca al Palazzo dello Sport della Capitale alle ore 12.00 di oggi, domenica 6 ottobre 2019, come anticipo dell’ora di pranzo per la terza giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Virtus Roma Cremona sarà dunque una partita che metterà di fronte due squadre che hanno obiettivi opposti: la Virtus infatti finora ha raccolto due sconfitte su altrettante partite disputate, dunque l’impatto con la Serie A è stato davvero difficile per una neopromossa sia pure di indiscutibile prestigio; Cremona invece ha già osservato il turno di riposo per il girone d’andata, ma ha vinto l’unica partita fin qui disputata, di conseguenza la Vanoli proverà anche in questa stagione ad essere una eccellente protagonista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Roma Cremona, che non è tra le partite trasmesse per questa terza giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palazzo dello Sport.

DIRETTA ROMA CREMONA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Roma Cremona, dobbiamo dunque notare che è stata tutta in salita la partenza della Virtus nella nuova stagione che ha riaccolto Roma in Serie A. Sconfitta per 74-67 al debutto nella affascinante ma molto difficile trasferta sul parquet della Virtus Bologna, seguita dal più pesante ko casalingo contro Brindisi (63-87) in un match che ha lanciato dubbi che i capitolini devono spazzare via al più presto. Per quanto riguarda Cremona, ecco che la Vanoli ha riposato al debutto – tutto sommato una buona notizia, considerata la lunga assenza di coach Meo Sacchetti dovuta ai Mondiali – e poi ha vinto per 89-87 contro Treviso al secondo turno: davvero difficile dare giudizi per ora, la trasferta nella Capitale potrà aiutarci a capire meglio anche il valore attuale di Cremona.



