DIRETTA ROMA CUNEO: LA SFIDA DELLA PAURA!

Possiamo presentare la diretta Roma Cuneo come la sfida della paura: alle ore 17:00 di domenica 19 gennaio il Palazzetto dello Sport della capitale ospita la 19^ giornata di volley Serie A1 2024-2025 e un match delicatissimo per la salvezza. Roma e Cuneo sono due delle peggiori squadre del campionato: in questo momento la lotta per evitare la retrocessione riguarda queste due squadre e Talmassons, l’obiettivo potrebbe essere quello di coinvolgere anche Perugia e Firenze che sono assolutamente alla portata, è chiaro però che per farlo bisogna innanzitutto inanellare qualche successo di più e la vittoria di oggi sarà fondamentale.

La doppia sfida diretta potrebbe contare parecchio, almeno lo fa in questo momento: per questo bisogna ricordare che all’inizio di novembre Cuneo aveva rispettato il fattore campo vincendo 3-1, se oggi pomeriggio dovesse arrivare un altro successo piemontese per la Honda Olivero potrebbe essere fatta o quasi, ma bisognerà vedere intanto se le cose andranno in questo modo nella diretta Roma Cuneo e poi come procederanno le ultime giornata della stagione regolare. Per il momento accontentiamoci di seguire questa sfida, di cui ora possiamo presentare qualche argomento ulteriore aspettando che prenda il via.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ROMA CUNEO IN STREAMING VIDEO TV

Non cambiano le info tv sulla diretta Roma Cuneo, nel senso che ancora una volta la Serie A1 di volley è sulla televisione di stato: il canale è Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre, in alternativa potrete seguire la partita in diretta streaming video grazie al sito o all’applicazione di Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING ROMA CUNEO SU RAIPLAY

DIRETTA ROMA CUNEO: VIETATO SBAGLIARE

Anticipando la diretta Roma Cuneo possiamo dire anche qualcosa rispetto alla potenziale classifica avulsa, eventualmente determinante per stabilire le retrocessioni. Roma in questo senso si può fregiare della doppia vittoria contro Talmassons ma ha anche vinto a Perugia il match di andata (aspettando il ritorno), dunque una posizione più che buona anche se poi come detto abbiamo la sconfitta di Cuneo e il ko di Firenze, che però è arrivato al tie break. Diciamola così: dovesse vincere stasera e poi replicare contro Il Bisonte, probabilmente la squadra della capitale avrebbe in mano la salvezza, naturalmente potrebbe non essere così ma sarebbe già tanto.

Nelle sfide dirette invece Cuneo ha fatto leggermente peggio, al netto del successo su Roma: sconfitte per 0-3 contro Firenze e Perugia che ritroverà consecutivamente nelle prossime due giornate, preziosa vittoria a Latisana contro Talmassons e ottima cosa il fatto che la Honda Olivero debba ancora giocare il match interno contro le friulane. Cuneo ha poi battuto Pinerolo due settimane fa, un successo fondamentale: adesso però le due squadre che si affrontano stasera al Palazzetto dello Sport hanno gli stessi punti in classifica, e nelle loro sconfitte ne hanno raccolti davvero pochissimi (cioè due a testa): resta da vedere chi avrà la meglio nell’importantissima partita che sta per farci compagnia…