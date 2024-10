DIRETTA SCANDICCI CUNEO: PAROLE TOSCANE

Mentre si avvicina la diretta Scandicci Cuneo, sfruttiamo l’evento di presentazione della Savino Del Bene Volley per leggere alcune dichiarazioni significative per la società toscana, che è ormai una delle big del nostro campionato e sarà pure una delle rappresentanti dell’Italia nella Champions League femminile. Le ambizioni del club erano state fissate da Sandra Leoncini, consigliere della Savino Del Bene Volley: “Arriviamo da una stagione memorabile, culminata nella nostra prima storica finale scudetto. Questo è il punto di partenza per un nuovo capitolo, e siamo pronti da un punto di vista sportivo, perché abbiamo allestito una squadra di grande valore e competitività per affrontare le sfide che ci attendono”.

Aveva parlato anche il nuovo allenatore Stéphane Antiga, che per il sito della società di Scandicci aveva dichiarato: “Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura. Allenare in Italia è una grande opportunità, e sono motivato a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Non vedo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico: sarà fantastico!”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCANDICCI CUNEO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE

C’è naturalmente l’opzione di andare al palazzetto per seguire la prima giornata, che ha sempre un fascino speciale, ma in alternativa ecco anche la diretta tv Scandicci Cuneo, che sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 e sempre punto di riferimento per la pallavolo italiana. La Rai metterà dunque a disposizione anche sito o app di Rai Play per seguire la diretta streaming video per Scandicci Cuneo.

INIZIA IL CAMPIONATO DI VOLLEY FEMMINILE

Dopo la memorabile estate che per sempre ricorderemo grazie all’oro olimpico della nostra Nazionale, per il volley femminile è giunto il tempo di ricominciare l’avventura del campionato di Serie A1, oggi sabato 5 ottobre 2024 ci attende la diretta Scandicci Cuneo alle ore 20.30 al Pala Wanny di Firenze, che è la sede delle partite casalinghe della Savino Del Bene Volley Scandicci, favorita sulla carta contro la Honda Olivero Cuneo, anche se naturalmente il primo impegno ufficiale della nuova stagione potrebbe nascondere insidie.

Resta però il fatto che la diretta Scandicci Cuneo vedrà sotto i riflettori soprattutto le padrone di casa, che sono sempre più protagoniste sia in campo nazionale sia nelle Coppe europee. La scorsa primavera c’è stata la grande gioia della prima finale scudetto, anche se infine il tricolore è andato per l’ennesima volta a Conegliano, in aggiunta a un cammino brillante anche in Champions League, dove le toscane hanno raggiunto i quarti di finale dopo avere vinto la Coppa Cev nella stagione precedente. Adesso invece si deve cominciare con il piede giusto. La diretta Scandicci Cuneo ci regalerà sorprese?

DIRETTA SCANDICCI CUNEO: LA SITUAZIONE VERSO IL DEBUTTO

La diretta Scandicci Cuneo deve quindi darci le prime indicazioni della nuova stagione, per Scandicci è anche l’inizio di un nuovo corso dal punto di vista tecnico con il nuovo allenatore Stéphane Antiga, senza dimenticare anche le nuove gerarchie in campo, perché la schiacciatrice belga Britt Herbots sarà la nuova capitana di Scandicci e avrà come sua vice la palleggiatrice serba Maja Ognjenović, entrambe alla seconda stagione con la maglia della Savino Del Bene.

Sulla carta dovrebbero essere decisamente più limitate le ambizioni per la Honda Olivero Cuneo, che infatti al termine dello scorso campionato era arrivata penultima e di conseguenza era retrocessa in Serie A2, prima di recuperare il posto nella massima categoria grazie all’acquisto del titolo sportivo di Casalmaggiore. Per Cuneo quindi ricomincia la caccia alla salvezza, se possibile da raggiungere sul campo, anche se il debutto si annuncia difficilissimo con la diretta Scandicci Cuneo…