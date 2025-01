DIRETTA EMPOLI CESENA PRIMAVERA, SQUADRE DA X

Tanti pareggi nelle ultime partite per queste squadre. La diretta Empoli Cesena Primavera vedranno due formazioni che hanno come obiettivo dare una spallata alla classifica. La sfida si giocherà domenica 11 gennaio 2025 alle ore 13:00.

L’Empoli non perde da quattro partite di fila avendo battuto Monza e Genoa, entrambe le volte senza nemmeno subire una rete, e pareggiato 0-0 con la Cremonese e in un pirotecnico ultimo turno con la Fiorentina per 4-4.

Il Cesena anche vanta un’ottima striscia d’imbattibilità, ancora più di quella toscana essendo arrivati a quota sei gare senza sconfitta: i successi con Cremonese e Torino più i pareggi con Genoa, Verona, Lazio e Udinese.

DOVE VEDERE DIRETTA EMPOLI CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Empoli Cesena Primavera, allora la soluzione è Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming potrete scegliere o sull’applicazione altrimenti sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CESENA PRIMAVERA

L’Empoli Primavera si disporrà con il modulo 3-5-2 con Versari in porta. Difesa a tre composta da Bambista, Mannelli e Falcusan. Agiranno da esterni Olivieri e El Bianche con Barella, Matteazzi e Bacciardi a centrocampo. In avanti Brayan e Poppo.

Il Cesena replica con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Montalti, protetto dal quartetto Manetti, Gallea, Vlaentini e Pitti. Nella zona nevralgica del campo ecco Ronchetti, Campedelli e Castori. Ghinelli assisterà Perini e Coveri.