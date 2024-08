DIRETTA EMPOLI MONZA, ESORDIO DEI TECNICI

Finalmente si gioca! La diretta Empoli Monza sancirà l’inizio del campionato delle due formazioni allenate da Roberto D’Aversa e Alessandro Nesta, entrambi alla prima panchina in Serie A con le rispettive squadre. Il match è in programma sabato 17 agosto 2024 alle ore 20:45.

I toscani sono pronti a replicare il risultato dell’anno scorso, magari meno al cardiopalma dato che la salvezza è arrivata grazie ad un gol al 93esimo della giornata conclusiva, condannando di conseguenza il Frosinone alla retrocessione.

Sicuramente più tranquilla l’annata del Monza, allenata nel 2023/2024 da Raffaele Palladino, adesso alla Fiorentina. Vedremo se Nesta riuscirà a superare i 45 punti conquistati dal tecnico campano con la dodicesima posizione finale.

DOVE VEDERE EMPOLI MONZA, DIRETTA TV STREAMING

Se siete interessati ad assistere alla diretta Empoli Monza vi basterà essere abbonati a Dazn e attivare ZONA DAZN su Sky, così da vedere in televisione la sfida tra toscani e brianzoli.

Per quanto riguarda la diretta streaming Empoli Monza, Dazn è possibile vederlo ovunque: smartphone, tablet, computer e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA

Andiamo dunque a vedere ora le probabili formazion della diretta Empoli Monza. I toscani si schiereranno con il modulo 3-5-2. Vásquez in porta, terzetto difensivo composto da Goglichidze, Ismajli e Viti. Gli esterni saranno Gyasi e Pezzella con Henderson, Fazzini e Haas a centrocampo. Tandem offensivo Colombo- Esposito.

Il Monza risponde invece con l’assetto tattico 3-4-2-1. Sorrentino tra i pali, Izzo e Carboni saranno i braccetti con Marí al centro. Birindelli e Kyriakopoulos giocheranno larghi con Pessina e Bondo in mediana. Maldini e Caprari supporteranno Djurić.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI MONZA

Per chi è interessato alle quote per le scommesse della diretta Empoli Monza, ecco tutto quello che c’è da sapere. L’1 fisso è dato a 2.40 mentre il 2 fisso è fissato a 3.10. Il pareggio invece, rappresentato dal segno X, è offerto a quota 3.20.

I bookmakers si aspettano un partita con pochi gol dato che l’Under è dato a 1.73 rispetto all’Over che viene quotato 2.10. Chiudiamo con Gol a 1.80 e No Gol a 1.95.