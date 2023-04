DIRETTA/ Roma Feyenoord video streaming tv: all’Olimpico arbitra Anthony Taylor

DIRETTA ROMA FEYENOORD: L’ARBITRO

La diretta di Roma Feyenoord sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, con assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto ufficiale sarà Robert Jones, mentre al Var ci sarà Stuart Attwell, affiancato da Chris Kavanagh. Anthony Taylor è uno degli arbitri più importanti in circolazione: il 44enne di Manchester è arbitro FIFA dal 2013 e ha già collezionato numerosi match di prestigio in carriera.

Probabili formazioni Roma Feyenoord/ Quote: Nicola Zalewski, il jolly delle fasce

In questa stagione ha già arbitrato cinque partite di Champions League, compresa la super sfida tra Barcellona e Bayern Monaco terminata 0-3. All’attivo anche la sfida tra Psg e Juventus, terminata 2-1 per i parigini. Inoltre, il ruolino recita due partite in Coppa del mondo per club e due partite di Nations League. In Premier League, invece, è a quota ventitre direzione: lo score è di 88 ammonizioni, 4 espulsioni e 5 rigori assegnati. (Aggiornamento di MB)

Probabili formazioni Roma Feyenoord/ Diretta tv: Dybala verso il pieno recupero

ROMA FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Roma Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Roma Feyenoord in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

ROMA FEYENOORD, MOU VUOLE UN SALISBURGO-BIS

La diretta Roma Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00, racconta di un apertissimo ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata del De Kuip di Rotterdam gli olandesi hanno fatto valere il fattore campo vincendo 1-0 grazie ad una magia di Wieffer nel secondo tempo. Tanto rimpianto per i giallorossi che nella prima frazione, ancora sullo 0-0, hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio con un calcio di rigore che però Pellegrini ha sbagliato. Ci si aspetta un Olimpico di fuoco vista la posta in palio e la rivalità che si è creata dentro e (purtroppo) fuori dal campo.

Video/ Feyenoord Roma (1-0) gol e highlights: decide Wieffer (Europa league)

I capitolini sono arrivati ai quarti di finale arrivando secondi nel proprio raggruppamento, dietro al Betis ma davanti al Ludogorets e l’HJK. Ai sedicesimi i giallorossi hanno dovuto vedersela con il Salisburgo, perdendo 1-0 in trasferta ma rimontando all’Olimpico grazie al 2-0 firmato da Belotti e Dybala. Agli ottavi è toccato alla Real Sociedad e dopo un convincente 2-0 in Spagna, la squadra di Mourinho non ha concesso alcun gol anche al ritorno chiudendo 0-0. Il Feyenoord invece ha vinto il proprio gruppo con Midtjylland, Lazio e Sturm Graz mentre nella fase finale ha estromesso dalla competizione lo Shakhtar con un risultato complessivo di 8-2.

ROMA FEYENOORD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Feyenoord vede i giallorossi scherarsi col 3-4-1-2. In porta ci sarà Rui Patricio con Mancini, Smalling e Ibanez a formare il pacchetto arretrato. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola mentre in mediana Cristante e Matic formano il duo di centrocampo. I dubbi arrivano più avanti: se Pellegrini è confermatissimo, reduce anche dal gol con l’Udinese post rigore sbagliato proprio contro il Feyenoord, per Dybala e Abraham bisognerà valutare le loro condizioni. L’argentino non ha alcuna lesione, ma l’affaticamento potrebbe farlo partire dietro a Belotti nelle gerarchie, considerando che Solbakken non è in lista. Per Abraham l’infortunio alla spalla sembrava essere grave invece è tornato in campo con l’Udinese, siglando anche il 3-0.

Il Feyenoord risponde senza troppi dubbi col consueto 4-3-3. I guantoni saranno affidati a Bijlow, la difesa sarà da destra verso sinistra composta da Geertruida, Trauner, Hancko e Hartman. L’eroe dell’andata Wieffer, insieme a Kokcu e Szymanski, saranno i centrocampisti alle spalle dell’ex Brighton Jahanbakhsh, il bomber Gimenez e Idrissi.

ROMA FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Roma Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Roma Feyenoord in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA