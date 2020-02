Diretta Roma Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: una grande classica

Roma Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, si gioca alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 8 febbraio 2020, per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Senza dubbio Roma Fiorentina Primavera è una grande classica fra due delle società tradizionalmente più forti nel settore giovanile, però quest’anno la Roma e soprattutto la Fiorentina stanno vivendo qualche difficoltà di troppo. Bilancio che possiamo definire comunque sufficiente per la Roma, reduce però dalla sconfitta casalinga contro il Torino e da un altro ko in Coppa Italia: i giallorossi sono quinti con 27 punti e dunque comunque in zona playoff, ma naturalmente devono spezzare questa serie negativa. Sta peggio la Fiorentina: i viola arrivano dalla sconfitta casalinga contro l’Inter e hanno appena 18 punti, dunque devono pensare innanzitutto alla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Fiorentina Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA PRIMAVERA

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni per Roma Fiorentina Primavera. Alberto De Rossi deve fare i conti con l’impegno infrasettimanale finito male in Coppa Italia, in linea di massima possiamo ipotizzare un 4-3-3 con Cardinali in porta; davanti a lui difesa a quattro composta da Parodi, Trasciani, Bianda e Semeraro da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari potrebbero essere Darboe, Tripi e Simonetta, infine il tridente dovrebbe prevedere gli esterni D’Orazio e Zalewski ai fianchi del centravanti Estrella. Lo stesso discorso vale comunque per la Fiorentina, anch’essa ancora in corsa in Coppa Italia: 4-3-3 anche per Emiliano Bigica, a cominciare dal portiere Brancolini. Davanti a lui Ponsi, Dutu, Chiti e Simonti a comporre la retroguardia a quattro, mentre Fruk, Bianco e Beloko sono i potenziali titolari a centrocampo; infine in attacco le ali Pierozzi e Koffi ai fianchi della prima punta Spalluto.



