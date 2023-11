Diretta/ Roma Udinese (risultato finale 3-1) streaming video tv: la chiude El Sha (Serie A 26 novembre 2023)

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 3-1): DYBALA!

Finisce qui la diretta Roma Udinese, risultato finale di 3-1. Dopo il pareggio di Thauvin, i giallorossi non si sono disuniti e all’82’ hanno trovato il gol vittoria: Lukaku serve Dybala che a tu per tu beffa Silvestri facendo esplodere l’Olimpico. Mourinho si chiude subito con Kriestensen per l’argentino.

Al 90′ El Shaarawy, entrato a partita in corsa, trova il palo lontano con un bellissimo tiro a giro che chiude i conti. La Roma vola al quinto posto mentre l’Udinese come detto rimane al sedicesimo. Per la Lupa grande gioia per Dybala che non segnava da metà settembre. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 1-1): THAUVIN!

Ci si avvicina alla fine della diretta Roma Udinese, risultato di 1-1. Al 57′ è arrivato infatti il gol dei bianconeri con Payero che dalla sinistra crossa e trova il secondo gol di testa della serata, questa volta di Thauvin con l’ex Marsiglia che riporta tutto in parità.

Mourinho prova a cambiare le carte in tavola mettendo El Shaarawy e Azmoun per Spinazzola e Pllegrini mentre Sottil inserisce Lovric al posto di Samardzic, ammonito e oggi veramente poco nel vivo del gioco. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Fine primo tempo della diretta Roma Udinese, risultato 1-0 all’intervallo. Gara che si è innervosita parecchio con vari gialli. Il primo di Ferreira poi Success e infine Pellegrini. Udinese poco presente in campo, solamente due i tiri nella prima frazione.

La Roma gioca meglio, meritano a dire il vero anche al raddoppio. Con questo risultato, i giallorossi andrebbero al quinto posto staccando Atalanta e Fiorentina, ieri battute da Napoli e Milan, mentre l’Udinese rimarrebbe sedicesima in classifica. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 1-0): VANTAGGIO CAPITOLINO!

Inizia la diretta Roma Udinese, risultato di 1-0 per i giallorossi all’Olimpico. Dopo un minuto si fa subito vedere la squadra di Sottil con il colpo di testa di Bijol, alto. La squadra di Mourinho però aumenta i giri del motore e al ventesimo trova il vantaggio.

Sugli sviluppi di calcio di punizione, il solito Dybala pennella sulla testa di Mancini che da pochi passi sfugge alla marcatura troppo blanda di Bijol e incorna per l’1-0 della Roma. Al 23esimo ci prova Pellegrini, al rientro dal primo minuto, ma Silvestri dice di no. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida tra Roma Udinese pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al settimo e sedicesimo posto dell’attuale classifica di serie A. Giallorossi che hanno realizzato 22 gol in questo campionato, risultando essere il terzo attacco più prolifico. Grande merito va dato sicuramente all’attaccante belga Romelu Lukaku. In settimana un poker realizzato con la nazionale nella sfida contro Azerbaigian dopo essere stato a secco nelle sfide contro Slavia Praga e Lazio giocate in maglia Roma. Cerca di tornare al gol anche l’asso argentino Paulo Dybala. Per l’ex calciatore del Palermo due gol in campionato con l’esultanza che manca dalla sfida contro l’Empoli. Udinese che sta vivendo un ottimo momento di forma.

La classifica li vede aver raccolto 11 punti con sei risultati utili consecutivi in campionato. I gol realizzati sono 8, rappresentando il terzo peggior attacco del campionato alla pari della Salernitana. Il miglior marcatore risulta essere l’ex Palermo Lorenzo Lucca con due reti, alla pari dal centrocampista Samardzic. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Roma Udinese, poi la partita comincia! Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. Mourinho Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Zarraga, Kamara, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Kabasele, Kristensen, Pafundi. All. Cioffi (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA UDINESE: I PRECEDENTI

La diretta Roma Udinese sarà il 105esimo confronto tra le due squadre. Facciamo un passo indietro per vedere i testa a testa tra capitolini e friulani. Le vittorie della Lupa sono state 54 contro le 24 dei bianconeri e i 26 pareggi. L’ultima sfida giocata tra le due squadre è quella terminata 3-0 con le reti di Bove, Pellegrini e Abraham. In quella partita vennero sbagliati due rigori, uno della Roma con Cristante e l’altro con Peyera per l’Udinese. Le due compagini conservano un ricordo di una doppia sfida molto importante nel 2005 e nel 2010. Infatti, negli anni sopracitati, Roma Udinese si sono affrontate in semifinale di Coppa Italia entrambe le volte. Nel 2005 finì 1-1 l’andata a Udine con reti di Mexes e Bertotto mentre il ritorno venne messo in archivio col 2-1 targato Mancini e Totti. Nel 2010 invece 2-0 Roma all’andata (Vucinic e Menez) più l’1-0 dell’Udinese al ritorno che però non basta. In quel caso segnò Sanchez all’83’. In entrambi i casi, la finale è stata tra Roma e Inter con doppia vittoria nerazzurra. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ROMA UDINESE: LA SPINTA DELL’OLIMPICO!

Roma Udinese, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Roma ha l’obiettivo di migliorare la sua posizione rispetto alla scorsa stagione, quando ha chiuso al sesto posto in classifica, mancando l’obiettivo di raggiungere la top quattro. La squadra guidata da Mourinho sta attualmente al settimo posto con 18 punti, in ritardo di tre punti dalla quarta posizione. Nell’ultimo turno, la Roma ha ottenuto un pareggio per 0-0 in trasferta contro la Lazio.

L’Udinese, che mirava a una salvezza tranquilla, sta affrontando difficoltà che complicano notevolmente i suoi piani. La squadra di Cioffi, subentrato a Sottil, occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica con 11 punti, con un margine di due punti sulla zona retrocessione. Nel recente turno di campionato, l’Udinese ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro l’Atalanta ma la classifica non permette ancora ai friulani di dormire sonni tranquilli.

ROMA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa tredicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Roma Udinese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Risponderà l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success.

ROMA UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Udinese, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo dell'Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











