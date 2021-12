Diretta Roma Genoa Primavera/ Streaming video tv: giallorossi tentano la fuga

DIRETTA ROMA GENOA PRIMAVERA: LA CAPOLISTA NON SI FERMA!

Roma Genoa Primavera, gara valida per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Primavera 1, andrà in scena in diretta mercoledì 22 dicembre alle ore 12.30. La formazione giallorossa allenata da Alberto De Rossi è sempre più capolista del campionato, trovandosi a +9 sul secondo posto, occupato dal Torino. Nello scorso turno si è giocato lo scontro diretto con il Napoli, in cui i baby capitolini hanno ottenuto i tre punti grazie ad un calcio di rigore.

DIRETTA/ Genoa Atalanta (risultato finale 0-0): la Dea frena ancora

Il Genoa invece si trova al quinto posto della classifica ed è reduce dalla netta vittoria per 2-0 contro l’Atalanta. La compagine rossoblù guidata da Luca Chiappino in questa stagione si sta togliendo diverse soddisfazioni, militano ai piani alti. Adesso però si ritrova di fronte l’avversario più temibile, ovvero la capolista, che ha intenzione di allungare ulteriormente la sua corsa verso la conquista del titolo.

Diretta/ Genoa Atalanta Primavera (risultato finale 2-0): vittoria rossoblu

DIRETTA ROMA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, in particolare sul canale “Solo calcio” al numero 61 del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA PRIMAVERA

Vediamo adesso le probabili formazioni di Roma Genoa Primavera, in programma mercoledì 22 dicembre. Per i padroni di casa Mastrantonio in porta; difesa composta da Pellegrini, Tripi, Keramitsis, Oliveras; a centrocampo Tahirovic e Faticanti dietro a Riccardi, Louakima e Keramitsis; avanti Cherubini. Per gli ospiti Corci in porta; difesa composta da Delle Piane, Baci, Colcano e Gjini; a centrocampo Sadiku, Marcandalli e Biaggi; nel tridente Bamba, Buksa e Accornero.

DIRETTA/ Lazio Genoa (risultato finale 3-1): tris con Acerbi-Zaccagni!

© RIPRODUZIONE RISERVATA