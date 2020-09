Diretta Roma Genoa Primavera/ Streaming video tv: gialorossi favoriti

Roma Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria, si gioca alle ore 11.00 di questa mattina, domenica 27 settembre, e sarà il primo dei tre posticipi domenicali della seconda giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. Settimana scorsa, la Roma Primavera ha debuttato vincendo con un pirotecnico 2-3 sul campo dell’Ascoli ma solo grazie a un gol al 95′ minuto, mentre il Genoa si è fatto bloccare dalla Spal sul pareggio casalingo per 1-1. Di conseguenza, avvicinandoci alla diretta di Roma Genoa Primavera, possiamo dire che i giallorossi cercheranno il bis della vittoria al debutto, possibilmente però soffrendo di meno rispetto ad Ascoli, mentre il Genoa sarà atteso a un test molto impegnativo per il giovane Grifone, che sicuramente dovrà fare meglio di settimana scorsa per sperare di tornare dalla Capitale in Liguria con qualche punto in saccoccia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Genoa Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA PRIMAVERA

Scopriamo adesso insieme cosa potrebbero dirci le probabili formazioni di Roma Genoa Primavera. I giallorossi di mister De Rossi potrebbero scendere in campo con il seguente 3-4-1-2: Boer in porta; davanti a lui difesa a tre con Codou, Vicario e Feratovič possibili titolari; a centrocampo disegniamo invece la linea con Podgoreanu, Tripi, Darboe e Providence da destra a sinistra, infine il reparto offensivo che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Zalewski, Milanese e Tall. Modulo 4-3-3 invece per il Genoa di mister Chiappino, che potrebbe replicare dunque con Agostino in porta; De Angelis, Zaccone, Piccardo e Turchet a formare la difesa a quattro; Dumbravanu, Kallon ed Eyango a centrocampo, infine il tridente offensivo con Estrella, Besaggio e Zielski possibili titolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA